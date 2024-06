En la jornada de ayer en las Mayores, Carlos Santana impulsó una carrera y Jhoan Durán se alzó con su segundo triunfo

El dominicano Julio Rodríguez impactó un sencillo que rompió el empate en la décima entrada, Cal Raleigh añadió un hit productor de dos carreras, y los Marineros de Seattle contuvieron a los Reales de Kansas City con una victoria de 6-5 para evitar que los barrieran por primera vez esta temporada.



J.P. Crawford sonó un jonrón al inicio y George Kirby lanzó siete espléndidos episodios para los líderes del Oeste de la Liga Americana, quienes perdieron los primeros dos juegos de la serie del fin de semana. Seattle desperdició una ventaja de dos carreras en el noveno tramo, pero se recuperó para frenar a Kansas City y su racha de tres victorias.



El puertorriqueño, MJ Meléndez sacudió un cuadrangular de dos carreras ante el relevista de los Marineros, Mike Baumann (3-0) con dos outs en el noveno para empatar el juego a 3 carreras. James McArthur (2-3) cargó con la derrota.



Los Mellizos logran victoria



Manuel Margot bateó un triple productor para iniciar un rally de siete carreras en la séptima entrada y los Mellizos de Minnesota terminaron con una racha de cinco derrotas con un triunfo por 11-5 sobre los Piratas de Pittsburgh.



El dominicano Margot abrió la décima con triple al jardín central frente a Ben Heller (0-1), y remolcó al corredor automático Kyle Farmer. El boricua Willi Castro fue golpeado por un lanzamiento por segunda vez en el partido, produciendo otra carrera con la casa llena sin outs.



El dominicano Carlos Santana impulsó dos más con un doble antes de un sencillo de dos carreras de Carlos Correa y otro sencillo de Max Kepler puso la pizarra 11-4. Jhoan Durán (1-2) lanzó perfecta la novena.



Ramírez llegó a 62 remolcadas



Tyler Freeman bateó un jonrón de tres carreras para el desempate en la séptima entrada y los Guardianes de Cleveland vencieron 6-3 a los Marlins de Miami.



El venezolano Gabriel Arias también tuvo un vuelacercas y el dominicano José Ramírez pegó un doble y remolcó para llegar a 62 carreras, para liderar las Grandes Ligas. Los Guardianes, que son primeros de la Central de la Americana, tienen marca de 42-22 tras llevarse la serie.



García ganó y Cabrera salvó



Isiah Kiner-Falefa disparó un doble con las bases llenas en la 10ma entrada y terminó con cinco carreras producidas mientras los Azulejos de Toronto vencieron 6-4 a los Atléticos de Oakland.



Kiner-Falefa impactó un lanzamiento con cuenta de 2-1 que se coló en la brecha entre el jardín izquierdo y central con un out en la décima, remolcó a Bo Bichette, Daulton Varsho y Ernie Clement para darle a Toronto una ventaja de 6-3. Yimi García (3-0) lanzó en blanco la novena para anotarse su segunda victoria de la semana. Génesis Cabrera lanzó la parte baja de la décima, solamente permitió que el corredor automático anotara y logró su primer salvamento desde 2022.



Soto podría regresar hoy



El cañonero dominicano Juan Soto podría estar pronto de regreso en la alineación de los Yankees. El club de Nueva York recibió el viernes lo que el mánager Aaron Boone describió como “buenas noticias” con respecto a Soto,porque una resonancia magnética del antebrazo izquierdo del jardinero tomada la tarde del viernes reveló inflamación pero no daño estructural. Soto también se sometió a imágenes en su codo izquierdo, cuyos resultados fueron limpios, según Boone.



Aunque Soto no estuvo en la alineación para ninguno de los tres juegos de fin de semana contra los Dodgers, Boone dijo ayer que espera que Soto regrese durante la serie contra Kansas, que empieza hoy.