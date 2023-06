Email it

El as de Texas Jacob deGrom se someterá a una cirugía Tommy John que lo dejará fuera el resto de la temporada y con lo que llegó a su fin esa etapa del derecho con los Rangers tras firmar por cinco años y 185 millones de dólares.



El gerente general Chris Young indicó ayer que tomaron la decisión de la operación tras la resonancia magnética en el codo derecho de deGrom. El dos veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional no había lanzado desde el 28 de abril, cuando salió al inicio del juego ante los Yanquis de Nueva York por la preocupación de una lesión por segunda vez en tres aperturas.



El anuncio de la operación sucedió un día después de que deGrom ingresara a la lista de lesionados de 60 días. Young indicó que la resonancia más reciente mostró una mayor inflamación y daño estructural significativo que no se vio en la primera tomografía después de que salió del juego ante Yanquis. Los líderes del Oeste de la Liga Americana ganaron las seis aperturas de deGrom (2-0), pero el derecho sólo ha lanzado 30 1/3 entradas.