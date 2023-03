El joven paracorto habla de la emoción que siente por representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol

Jeremy Peña es uno de los jugadores del equipo dominicano que van para el Clásico Mundial de Béisbol, y que estuvo presente en el primer día de práctica en Fort Myers, en Florida.



La felicidad que mostraba no era para menos. Es que será su primera ocasión que estará participando en un certamen de alta calidad en su joven carrera en el béisbol profesional.



“Esto es un orgullo para mí, ponerme este uniforme. Es lo máximo. El sueño de todo dominicano es poder representar a su país y tener la oportunidad de hacerlo me hace sentir muy contento”, dijo Peña a la prensa tras su llegada al complejo de los Mellizos de Minnesota, estancia que utilizarán hasta este viernes para la preparación del equipo dominicano.



Manifestó que estar al lado de peloteros con gran nivel de juego en las Grandes Ligas es algo que lo hace sentir con mucha motivación para este certamen con el combinado tricolor, que tendrá su primer enfrentamiento de primera ronda ante Venezuela este sábado a las siete de la noche en el LoanDepot Park, casa de los Marlins de Miami.



“Tenemos tremendo equipo. Este va a ser un evento, que aparte de gozarlo, nos servirá de aprendizaje. Estar al lado de Manny Machado, Jean Segura y Willy Adames se puede aprender mucho de todos esos peloteros”, dijo el paracorto.



Manifestó que la unión será vital para que República Dominicana logre, por segunda ocasión en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, la corona. La primera ocasión sucedió en 2013, cuando se proclamaron de manera invicta con 8-0.



“Este equipo se ve bien. Aquí no hay egos. Aquí todos tenemos la misma meta que es ganar y con la ayuda del Señor vamos para adelante”, agregó.



Por otro lado, Peña señaló que es de los jugadores que no cree en proyecciones. “Yo solamente creo en el equipo de nosotros. Solo creo en los muchachos que tenemos en el clubhouse y sé que todo el que está aquí quiere ganar y va a hacer lo posible para traer esa corona a la República Dominicana”, expresó.



Jeremy dijo que para lograr ese objetivo saldrán al terreno a “jugar duro” todos los días a dar el cien por ciento de cada uno de él y de sus compañeros durante todo el trayecto del Clásico Mundial.



De igual manera señaló que no confrontó inconvenientes para recibir el permiso por parte de su organización, los Astros de Houston, para que vistiera el uniforme dominicano en el Clásico.



“En verdad no tuve que pelear mucho porque ellos (Astros) saben que este es un evento, que para nosotros es grande. Ellos saben que los latinos echamos mucho amor al béisbol y en verdad que no peleamos”, manifestó el joven jugador.