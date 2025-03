También se fueron para la calle Sánchez y Candelario. Alcántara lanzó dos entradas y dos tercios por los Marlins; Marte y Espinal dieron un doble

Juan Soto disparó un cuadrangular en la blanqueada de los Mets de Nueva York 8-0 ante los Cardenales de San Luis. Fue el tercer jonrón de Soto en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas. El palo de cuatro esquinas se produjo en la tercera entrada ante el abridor de los Cardenales Sonny Gray (0-1). Soto también agregó un doble Starling Marte conectó un doble en dos turnos con una carrera anotada, mientras que José Sirí bateó de 3-1 por los Mets.



Cincinnati 9, San Diego 3

Fernando Tatis Jr. Conectó su primer jonrón de la pretemporada en el revés de los Padres ante los Rojos. El vuelacercas de Tatis Jr. se produjo en la cuarta entrada ante el abridor Hunter Greene sin corredores en base. Por los Padres Manny Machado se en blanco en dos turnos al bate. En cambio, por los Rojos, Jeimer Candelario pegó cuadrangular de dos carreras, mientras que Elly de la Cruz ligó de 2-1 con una anotada y otra remolcada, y Santiago Espinal ligó de 2-2, incluido un doble y una anotada.



Marlins 9, Nacionales 9

Jesús Sánchez conectó un jonrón en el partido en el que su equipo, los Marlins de Miami, igualaron con los Nacionales de Washington. Sandy Alcántara trabajó dos entradas y dos tercios de cuatro hits, dos carreras y tres ponches.



Vaughn usó hormona crecimiento



El ex bateador de las Grandes Ligas Mo Vaughn confirmó que utilizó hormona de crecimiento humano para recuperarse de una molesta lesión de rodilla al final de su carrera. El Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 1995 le dijo a The Athletic en una entrevista reciente que se había inyectado hormona de crecimiento humano en la rodilla para prolongar su carrera.



“Estaba tratando de hacer todo lo que podía”, dijo Vaughn a The Athletic. “Sabía que tenía una rodilla mala y que se degeneraba. Me inyectaba hormona de crecimiento humano en la rodilla. Hacía todo lo que podía para ayudar en el proceso”. Vaughn fue uno de los bateadores más temidos del béisbol durante su mejor momento mientras estaba con los Boston Red Sox en la década de 1990, bateando 39 jonrones con 126 carreras impulsadas durante su temporada de Jugador Más Valioso.