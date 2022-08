El jardinero dominicano fue presentado ayer en el Petco Park. Dice dará el 100% con su nuevo equipo “pase lo que pase”

Juan Soto y Josh Bell fueron presentados ayer de manera oficial como jugadores de los Padres de San Diego, en una rueda de prensa ante los medios donde el dominicano se llevó todos los reflectores.



“Todo el mundo sabe lo que yo he hecho, yo trataré de jugar al 100% todos los días, daré mi 100% pase lo que pase. No te voy a decir que seré Superman pero yo sé que cada día que yo entre en esas dos líneas yo trataré de dar el 100% mío, jugar al máximo y ayudar a mi equipo con cualquier decisión que necesite hacer”, expresó Soto al ser cuestionado sobre lo que aportará al equipo. Soto y Josh Bell llegaron a los Padres en una negociación que envió a Washington a los prospectos lanzador zurdo MacKenzie Gore, el jardinero Robert Hassell III, el campocorto C.J. Abrams, el jardinero James Wood y el lanzador diestro Jarlin Susana. Los Nacionales también obtienen al primera base/bateador designado Luke Voit.



“Para mí el reto es enfrentar los otros equipos y como equipo salir hacia adelante… traer la buena energía que el equipo necesita, con la experiencia que tengo de 2019, tratar de hacer lo mismo y tratar de ser el último equipo en pie”, agregó el dos veces ganador del Bate de Plata y campeón de Serie Mundial en 2019.



Soto hizo énfasis en que su objetivo actual es ganar y valoró lo realizado por A.J. Preller y su equipo para lograr la transacción. “Desde que llegué entré a la oficina de A.J. Preller, hablé con él y lo que hablamos fue de ganar. De tratar de ayudar al equipo, de traer mi experiencia de 2019, de que lo que hicimos en 2019 para poder ayudar y traer esa buena energía, ese buen sentimiento, luchar y salir adelante y ganar. Eso es lo más importante ahora mismo, ganar”, agregando que no tuvo voz en la decisión de llegar a San Diego.



“El lineup está bien preparado, con estas dos nuevas adquisiciones yo creo que ya era lo que se necesitaba. Gracias a Dios estamos aquí para dar el 100% pase lo que pase, sea bueno, sea regular. Yo como Josh, que sé que es un tremendo tipo y nada… suerte para los lanzadores contrarios, que vayan en contra de este lineup”, finalizó el dominicano. Soto se verá las cara ante su antiguo equipo en dos series. La primera será del 12 al 14 de este mes Washignton y del 18 al 21 en San Diego.



Emotiva despedida



Luego de que llegara al final la que se convirtió en una convulsa relación entre Juan Soto y Nacionales, con un histórico cambio hacia San Diego Padres, el jugador dedicó un mensaje a su antiguo equipo, mostrando el orgullo que para él significó llevar los colores de la escuadra de la capital estadounidense por cinco años. “Gracias a la organización de los Nacionales por la oportunidad de (permitirme) cumplir mi sueño de la niñez. Estoy muy agradecido con mis compañeros, entrenadores, así como con los equipos de desarrollo de jugadores y de entrenamientos”, inicia diciendo el mensaje de Soto. “Siempre me sentiré honrado de haber sido un National. El logro de ganar el primer título de Serie Mundial de la franquicia en 2019 y jugar para unos fanáticos que me apoyaron tanto durante los últimos cinco años, jamás será olvidado”, agregó.