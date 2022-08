Email it

El estelar novato dominicano está en las etapas finales de un contrato con los Marineros de Seattle que podría ser de 470 millones de dólares

SEATTLE. El dominicano Julio Rodríguez va a ser la cara de los Marineros por mucho, mucho tiempo.

El club está en proceso de completar un acuerdo a largo plazo con el estelar novato por 210 millones de dólares garantizados y la posibilidad de que el contrato llegue a un máximo de 470 millones de dólares, lo que lo convertiría en el más grande y más largo en la historia de MLB, de acuerdo con una fuente. El equipo no ha confirmado la noticia del pacto, que podría ser por ocho, 13, 16 o 18 años, basado en distintas opciones del jugador y el equipo.



Jesse Sánchez de MLB.com fue el primero en reportar la noticia de que se estaba trabajando en un acuerdo, y Jeff Passan de ESPN fue el primero con la estructura y valor del contrato.



Los términos



La base es por ocho años y US$120 millones, incluyendo esta temporada y extendiéndose hasta el 2029. Pero después del 2028, los Marineros deben determinar si quieren ejercer una opción del equipo que pendería de cómo le vaya a Rodríguez en la votación del premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana.



La primera opción del club es por ocho o 10 años y estaría en un rango de 200 millones de dólares a 350 millones de dólares basado en la votación del JMV, dependiendo de si lo gana y en qué posición termina. Si Seattle ejerce la opción del club, el valor garantizado alcanzaría 320 millones de dólares y podría subir hasta un máximo de 470 millones de dólares. El contrato más grande de la historia en las Grandes Ligas en término de valor total es el de 12 años y 426.5 millones de dólares que firmó Mike Trout con los Angelinos en el 2019.



Si los Marineros no ejercen su opción tras la séptima temporada de Rodríguez, él puede activar una opción luego de su octava temporada (2029) por cinco años y 90 millones de dólares, lo que hace que el acuerdo tenga una base de 13 años y 210 millones de dólares. También es posible que Rodríguez no ejerza su opción y se declare agente libre antes de cumplir 30 años. Esa parte es clave para el jugador, porque en teoría todavía estaría en sus mejores años y podría buscar un acuerdo más lucrativo en otro lado.



Rodríguez, de 21 años, uno de los jugadores más electrizantes del momento y el favorito para ganar el Novato del Año de la L.A., está bateando para .269 con 20 jonrones y 23 bases robadas en 108 juegos este año.