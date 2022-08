Julio Rodríguez ganaría hasta US$450 millones en MLB

Luego de su gran actuación en el Home Run Derby MLB 2022, Julio Rodríguez ratificó su capacidad al lograr un récord de 20 jonrones y 20 bases robadas en su temporada inaugural. Un récord que solo había conseguido Fernando Tatis Jr.

Según informó Jesse Sanchez, insider de la MLB, Julio Rodríguez y Seattle Mariners están finalizando una millonaria extensión de contrato que llevaría al jugador de 21 años a ganar hasta $450 millones de dólares.

«El jardinero de los Marineros Julio Rodríguez está finalizando un acuerdo con los Marineros. Se espera que el acuerdo le garantice más de $200 millones con la posibilidad de ganar hasta $450 millones más», publicó Jesse Sanchez.

Source: Mariners outfielder Julio Rodriguez is finalizing a deal with the Mariners. The deal is expected to guarantee him more than $200 million with the possibility earning him as much as $450 million plus.