Julio Rodríguez se encamina a ser el Novato del Año 2022

El jardinero del equipo de Seattle se ha hecho de un importante reconocimiento de la MLBPA que lo encamina al Novato del Año de la Liga Americana de la MLB. Se trata del premio Novato Sobresaliente de la Liga Americana en el 2022.

