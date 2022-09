El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, estará fuera indefinidamente debido a un problema médico no especificado, anunció ayer el equipo. El entrenador de banca Miguel Cairo dirigirá a los Medias Blancas de forma interina mientras La Russa se somete a pruebas con sus médicos personales en Arizona. “Es increíblemente difícil”, dijo el jardinero Andrew Vaughn. “Realmente no tenemos mucha información sobre lo que está pasando”. Cairo dijo tras la derrota del martes ante los Reales de Kansas City que los Medias Blancas esperaban saber más sobre el estado de La Russa. “Vamos a tenerlo en nuestros pensamientos y esperamos que todo esté bien”, dijo Cairo.



La ausencia de La Russa el martes se anunció aproximadamente una hora antes del primer lanzamiento. El miembro del Salón de la Fama no mostró signos de problemas de salud durante su sesión previa al juego con los reporteros y mientras hablaba con el gerente general Rick Hahn y el ex as de los Atléticos de Oakland Dave Stewart antes del partido.