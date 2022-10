Email it

CHICAGO. Tony La Russa renunció ayer como mánager de los Chicago White Sox debido a un problema cardíaco, poniendo fin a una decepcionante etapa de dos años en el mismo equipo donde inició su carrera como piloto en MLB.



La Russa, tres veces campeón y de 78 años de edad, se perdió los últimos 34 juegos con los White Sox. Dejó al equipo el 30 de agosto y los médicos finalmente le dijeron que debía mantenerse alejado de la caseta. La Russa tiene un marcapasos que le implantaron en febrero y, posteriormente, los médicos encontraron otro problema cardíaco que el mánager no ha detallado.



Chicago comenzó la temporada con la mira puesta en la Serie Mundial, pero no dio el grado. Tenía una foja de 79-80 previo al juego de ayer contra Minnesota. “La foja de nuestro equipo es la realidad final. Es una decepción inaceptable. Hubo algunos momentos buenos, pero demasiados inconvenientes”, comentó La Russa. “Fui contratado para brindar un liderazgo y apoyo positivo y que hiciera la diferencia. Nuestra foja es una prueba. No hice mi trabajo”.