El dirigente Rodney Linares señala que debido a su experiencia está preparado para manejar ese tema durante el venidero Clásico Mundial

Lidiar con el ego de un gran número de peloteros ha sido una de las constantes barreras con las que han tenido que enfrentar varios dirigentes a nivel de Grandes Ligas y la pelota dominicana. Rodney Linares es uno de ellos. Desde ya, el capataz del equipo dominicano se prepara para darle frente a esta situación durante la celebración del Clásico Mundial de Béisbol en la ciudad de Miami.



“Lidiar con el ego de muchos jugadores es un problema”, expresó Linares durante su participación en el Desayuno de elCaribe y CDN. “He sabido manejarlo durante toda mi vida. Uno de los trabajos más difíciles que he vivido en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana ha sido tener que lidiar con eso (el ego)”.



Calificó de “complicado” trabajar en la pelota dominicana porque, a su juicio, debes de afrontar este tipo de pelotero, pero más difícil se torna cuando no son de la misma organización a la que perteneces.



“Es muy fácil luchar con jugadores de tu propio equipo en las Ligas Menores. Ellos tienen que hacer lo que uno diga, pero en la liga de invierno es como en las Grandes Ligas, porque tiene jugadores de todos los lados y ahí el ego es más elevado. Eso sucede en el invierno”, puntualizó. Sostiene que durante su carrera como dirigente y coach en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana, se ha caracterizado por ser un ente transparente dentro y fuera del terreno.



“Soy una persona que no hablo mentira. A mí me gusta irme directo al punto. Una de las cosas que más me emociona es que cuando hablo con los peloteros les muestro mi sinceridad, aunque mañana esa conversación pueda cambiar” señaló.



Nombre bien posicionado



El nombre de Rodney Linares está muy ranqueado en las Grandes Ligas. Se posiciona como uno de los cincos “prospectos” para ser dirigente en las Grandes Ligas en un futuro no lejano, y único latino en ese grupo, según el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez.



“Estamos hablando de un dominicano a la altura que nos llena de orgullo a todos. Es un conocedor del juego de la actualidad. Una persona que vive dentro de la analítica, no de la analítica natural que vemos del juego. Estamos hablando de una analítica profunda”, dijo Núñez.



En la comparecencia del Desayuno de elCaribe y CDN, además de Linares y Núñez, también estuvieron presentes Nelson Cruz, gerente general; Juan Mercado, director de operaciones; Pavel Aguiló, gerente de mercadeo, así como Yancen Pujols, director de prensa del seleccionado dominicano.



“Todo lo que en día soy se lo debo a la pelota dominicana. Yo lo aprendí todo ahí”, dijo Rodney, quien en la pelota dominicana ha trabajado con las Estrellas Orientales (2009-10, 2011-12 y 2016-17), Águilas Cibaeñas (2018-19), Gigantes del Cibao (2017-18) y Leones del Escogido (2021-2022).



Un gran honor



Desde que se anunció que ocuparía la responsabilidad de dirigir el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, la felicidad embargó a Linares y al resto de su familia.



“Este ha sido el mayor honor que ha pasado por mi carrera en casi 27 años que tengo ligado al béisbol. Ser el mánager del equipo de República Dominicana para el Clásico es algo grandioso. De que es un reto, es un reto. Es un compromiso el que hay con el país”, manifestó.