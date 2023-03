Email it

El escolta de los Bulls, Lonzo Ball, se someterá a un tercer procedimiento quirúrgico en la rodilla izquierda en los últimos 14 meses y persisten las preocupaciones sobre su eventual capacidad para reanudar su carrera. La cirugía podría costarle la mayor parte, si no todo, de la temporada 2023-24, dijeron las fuentes.



Ball, quien no ha aparecido en un juego de la NBA desde el 14 de enero de 2022 y ya ha sido descartado para la temporada 2022-23, se sometió a dos cirugías en esa misma rodilla y existe una presión creciente para el próximo procedimientor para que pueda volver a jugar, dijeron las fuentes. ESPN informó la semana pasada que los representantes de los Bulls y Ball con Klutch Sports estaban trabajando juntos y consultando con especialistas antes de tomar una decisión final sobre la cirugía.



Ball hizo un progreso gradual en los últimos meses, pero aún no puede correr, driblar o saltar sin dolor. Está completando la segunda temporada de un contrato de agente libre de cuatro años y US$80 millones con los Bulls.