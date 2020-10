Los Dodgers buscarán hoy la consagración

A una victoria de conquistar la Serie Mundial, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, trata de no pensar en que están a una victoria del título.

“Cuando pasa por mi mente, rápidamente lo borró”, declaró ayer el capataz. “Es algo natural, pero no me dejo caer en esos pensamientos. Mientras avanza el día, comienzo a pensar en el Juego 6, y me concentro en eso. Siendo realistas, significaría bastante. Espero hablar de ese mismo tema después del partido”.

Pero como todos en la ciudad de Los Ángeles, es imposible para los azules no pensar sobre lo que se sentiría llevar a casa el trofeo de la Serie Mundial por primera vez en 32 años.

Claramente, sería una gran satisfacción para los integrantes que han tenido que escuchar sobre esta sequía desde que vistieron el uniforme de los Dodgers por primera vez.

“Lo hemos escuchado y visto bastante, los videos celebrando los campeonatos del pasado, y es maravilloso”, declaró Roberts, quien ha estado al mando del equipo que ha conquistado tres banderines de la Liga Nacional en los últimos cuatro años.

El lanzador derecho de los Dodgers, Tony Gonsolin, fue anunciado por Roberts como su abridor para esta noche. Gonsolin, que dejó récord de 2-2 y 2.31 de efectividad durante nueve juegos (ocho aperturas) en la ronda regular, no ha tenido el mismo éxito en la postemporada.

Mientras que los Rays irán con el zurdo Blake Snell. Esta campaña, Snell dejó récord de 4-2 con 3.27 de efectividad en la ronda regular y hasta ahora tiene foja de 1-2 con 3.33 de efectividad durante cinco aperturas en la postemporada. En su más reciente salida, el Juego 2 de la Serie Mundial, tiró 4.2 innings y permitió dos carreras con cuatro boletos y nueve ponches.