Email it

Juan Soto, José Ramírez y Julio Rodríguez pegaron de cuadrangular para San Diego, Cleveland y Seattle. Enmanuel Clase salvó

Juan Soto salió ayer del letargo con el bate al conectar un jonrón, Nick Martínez lanzó siete innings con calidad y los Padres de San Diego superaron 1-0 a los Bravos de Atlanta, que vieron cortada una racha de ocho victorias en fila. Los Bravos, que ostentaban la seguidilla más larga de triunfos en activo dentro de las mayores, sufrieron su primera blanqueada de la campaña. San Diego ganó apenas por segunda vez en ocho juegos y tendrá hoy de vuelta al astro dominicano Fernando Tatis Jr., en el comienzo de una serie de cuatro encuentros en Arizona.



Tatis terminó de purgar ayer una suspensión de 80 juegos por consumo de drogas que mejoran el rendimiento deportivo. Sin embargo, no se incorporará al plantel de peloteros activos sino hasta este jueves, cuando los Padres hagan el ajuste correspondiente.



San Diego busca una inyección de energía de parte de Tatis, un jugador electrizante que patrullará el bosque derecho a su regreso en vez de jugar como campocorto, posición en la que fue elegido al Juego de Estrellas en 2021.



La nómina repleta de estrellas en San Diego había anotado sólo una carrera en sus tres juegos anteriores -todos derrotas- y no había tenido la ventaja desde el sábado, cuando los Padres aplastaron 10-3 a Milwaukee. Soto, quien bateaba apenas para .175 a su llegada, encontró un lanzamiento de Charlie Morton (2-2) y colocó la pelota del otro lado de la cerca entre el jardín derecho y el central, en el comienzo del cuarto acto. Fue su cuarto jonrón de la campaña, y empata ese total conectado entre marzo y abril del año pasado.



El triunfo fue para Martínez (1-1), quien limitó a Atlanta a tres hits, recetó seis ponche y regaló un par de boletos. Josh Hader resolvió el noveno inning para llegar a cinco rescates.



Cleveland doblegó a Detroit



José Ramírez se recuperó de uno de los peores juegos de su carrera con un jonrón de tres carreras en el sexto inning y los Guardianes de Cleveland doblegaron 3-2 a los Tigres de Detroit.



Paul Quantrill (1-1) lanzó seis innings en blanco antes de ser sacado tras ser impactado por una línea en la pierna. Permitió cuatro hits y un boleto, con cuatro ponches. El dominicano Emmanuel Clase se encargó del noveno para su sexto rescate. Con el juego empatado 0-0 tras cinco innings, Steven Kwan recibió una transferencia para abrir el sexto y avanzó con un imparable de Andrés Giménez. Acto seguido, Ramírez la desapareció por la raya del jardín derecho. Ramírez venía de su primer juego con cuatro ponches en su carrera, en el segundo duelo de una doble cartelera en Detroit el martes. Recibió otro en el cuarto inning por una infracción del reloj de lanzamientos en cuenta de 1-2.



Milwaukee barrió a Seattle



Eric Lauer permitió solo cuatro hits en siete entradas y dos tercios, y Brice Turang conectó el sencillo de la ventaja y anotó en la séptima entrada cuando los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida de tres juegos con una victoria de 5-3 sobre los Marineros de Seattle.



Julio Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras contra Lauer (3-1) en el tercero, pero esa fue toda la ofensiva que Seattle pudo armar contra el zurdo de los Cerveceros, que no permitió otro hit hasta el octavo episodio. El abridor de los Marineros, Marco Gonzales, tuvo una gran actuación con nueve ponches y cuatro hits permitidos en seis entradas en su primera apertura desde el 8 de abril.



Gonzales fue sacado después de permitir sencillos consecutivos a William Contreras y Jesse Winker para abrir el séptimo. El derecho Matt Brash (1-2) entró en relevo y permitió sencillos consecutivos a Brian Anderson y Luke Voit para darle a Milwaukee su primera carrera. Turang le dio a Milwaukee la ventaja con un sencillo de dos carreras, y anotó con un hit de dos carreras como emergente de Rowdy Tellez para poner a los Cerveceros arriba 5-2.



Jarred Kelenic impulsó una carrera para Seattle en el noveno con un sencillo con las bases llenas, pero Matt Bush sacó los últimos dos outs para su primer salvamento de la temporada.



Durán remolcó tres con un doble



Jonah Heim disparó un jonrón de tres carreras, mientras que Marcus Semien conectó tres imparables y remolcó un par de anotaciones para que los Rangers de Texas apaleasen 12-3 a los Reales de Kansas City, y completaran una desigual barrida en la serie de tres juegos. El dominicano Ezequiel Durán limpió las bases con un doble. Su compatriota Leody Taveras y el cubano Adolis García también empujaron par de carreras cada uno, ayudaron a que los Rangers (12-6) obtuvieran su cuarta victoria consecutiva, e igualaran su quinto mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia.



El abridor venezolano Martín Pérez (3-1) permitió tres carreras y ocho imparables en cinco entradas y dos tercios. Ha lanzado al menos cinco episodios en 34 salidas consecutivas, la racha más extensa de un zurdo en los Rangers, pese a que permitió que le anotaran más de dos carreras por primera vez esta temporada.



Eso apenas importó ante los Reales, muy superados en carreras totales (52-12). Sufrieron su sexto revés en fila, y el noveno de sus últimos diez juegos, cayendo a una marca de 4-15 en el primer año bajo al mando del mánager Matt Quatraro. Kansas City solo ha ganado uno de sus 13 partidos jugados en casa esta temporada. Brady Singer (1-2) permitió cinco carreras y seis hits, además de tres bases por bolas, entre los 97 lanzamientos utilizados para cubrir cinco innings a duras penas.



Scherzer es expulsado; Mets ganan



Max Scherzer fue expulsado en el cuarto inning tras una revisión de rutina a su guante, pero el bullpen respondió y Brandon Nimmo bateó de 5-5 para que los Mes de Nueva York se impusieran 5-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Cinco relevistas de los Mets cumplieron con la tarea tras la expulsión de Scherzer, quien enfureció ante la decisión del umpire Phil Cuzzi tras la inspección del guante y una larga conversación en la que participó también el umpire principal Dan Bellino. Los umpires habían pedido ya al derecho de 38 años que se cambiara el guante un inning antes (la parte alta del tercero), cuando subía al montículo. “¡Es resina!”, gritó Scherzer a Bellino y Cuzzi antes de la expulsión.