Los Padres llegaron ayer a un acuerdo con el relevista dominicano y agente libre Wandy Peralta, y acordaron un contrato de cuatro años y 16.5 millones de dólares con el zurdo, según múltiples informes.



El club no ha confirmado el acuerdo, que está pendiente de un examen físico e incluye tres opciones que le permitirían a Peralta salirse del mismo, según The Athletic.



Peralta, de 32 años, viene de la mejor temporada de sus ocho años de carrera, al haber registrado un WAR de 1.4 con 8.5 ponches por cada nueve entradas a lo largo de 54 innings con los Yankees de Nueva York.



Peralta aportará profundidad a un bullpen de los Padres que ha experimentado una considerable renovación esta temporada baja.



Perdieron al agente libre Josh Hader (firmó con los Astros de Houston), pero sumar al derecho surcoreano Woo-Suk Go, al zurdo japonés Yuki Matsui y a los derechos Jhony Brito y Randy Vásquez en el cambio por el dominicano Juan Soto con los Yankees.



Turner acuerda con Toronto



El pelotero veterano de cuadro Justin Turner y los Azulejos de Toronto llegaron a un acuerdo contractual por un año y 13 millones de dólares, anunció el club.



Turner, de 39 años, bateó para .276 con 23 vuelacercas, 96 impulsadas y un OPS de .800 la temporada anterior con los Medias Rojas de Boston. Dos veces elegido al Juego de Estrellas, Turner pasó las nueve campañas previas con los Dodgers de Los Ángeles.



Toronto ha buscado fortalecer su bateo, tras una campaña en que tuvo problemas para anotar carreras.

Turner fue bateador designado en 98 ocasiones el año pasado y apareció 41 veces en el cuadro. El agente libre Matt Chapman jugó en la antesala por Toronto la temporada anterior.

Ripken Jr., entre los que comprarán a los Orioles

Cal Ripken Jr. y Grant Hill son parte del grupo inversor que acordó comprar los Orioles, al igual que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el exalcalde de Baltimore, Kurt Schmoke. El grupo está dirigido por David Rubenstein, cofundador de Carlyle Group. La familia Angelos está vendiendo una participación mayoritaria en el equipo a Rubenstein por US$1.725 millones.