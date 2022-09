Email it

TORONTO. Aaron Judge recibió cuatro boletos y permaneció en 60 jonrones, a uno del récord de la Liga Americana de Roger Maris, lo que no evitó que los Yankees de Nueva York aseguraran el cetro del Este de la Americana, al imponerse anoche 5-2 a los Azulejos.



Los Yankees festejaron su cetro divisional 20, con lo que empataron la segunda mayor cantidad con los Dodgers, sólo detrás de los 21 de Atlanta.



Pero en el rubro de los vuelacerca, no pudieron hacer historia. Nueva York (95-59) aseguró el descanso en la primera ronda de la postemporada y la ventaja de local en la serie divisional.



Judge bateó un lineazo de out en su primer turno y luego se resignó a recibir cuatro boletos consecutivos, para irse por séptimo duelo seguido sin cuadrangular. Ha gestionado 11 bases por bolas a lo largo de 30 apariciones en el plato desde que consiguió su 60 bambinazo, la semana pasada ante Pittsburgh.



Las cinco apariciones de Judge en la caja de bateo se fueron a la cuenta llena. Le hicieron 33 pitcheos, de los que 14 fueron strikes.



Su sequía de vuelacercas más larga en este año es de nueve juegos y se registró a mediados de agosto. A los Yankees les restan ocho encuentros en la regular para que Judge trate de igualar o romper la marca establecida por Maris en 1961.



El promedio de bateo de Judge siguió en .314, al irse de 1-0. Comenzó la jornada como líder de la triple corona.



Pese al tropiezo, Toronto (87-68) conservó el primero de tres boletos de comodín en la liga. Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-1 con una vuelta remolcada y Teoscar Hernández de 3-0.