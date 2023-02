Malas noticias llegan para el conjunto de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol.



Ayer, durante una rueda de prensa, Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de los Marineros de Seattle, confirmara que no otorgarán permiso para que el dominicano Luis Castillo pueda representar a su país en el certamen.



“Luis (Castillo) no tirará en el Clásico Mundial. Estará en los campos de entrenamientos con nosotros y eso es algo con lo que estamos complacidos, que él estará ahí; es una decisión que tomamos de manera conjunta y estamos emocionados de verlo junto a nosotros de principio a fin”, señaló Dipoto al ser cuestionado sobre la posibilidad de permitir al dominicano jugar con su país.



Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano, había mencionado con anterioridad que se encontraba en conversaciones con Scott Servais, dirigente de Marineros, para obtener la autorización, sin que hubiese una respuesta positiva hasta ese momento.



Con la noticia, ya son tres los jugadores dominicanos que no estarán uniformándose con el equipo tricolor en el torneo. Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego estará fuera por suspensión y rehabilitación de su lesión de muñeca. El lanzador de Yankees de Nueva York, Frankie Montás, tiene una lesión en su hombro de lanzar, la cual necesito de una inyección en el mismo, y ahora Castillo no recibe la autorización por parte de los Marineros.



En cambio, los que sí estarán vistiendo la franela dominicana en el Clásico son los jardineros Teoscar Hernández y Julio Rodríguez, ambos pertenecientes a la organización de los Marineros.



También recibió el permiso para estar en la justa por el combinado criollo el relevista Diego Castillo, quien ayer perdió el caso de arbitraje salarial y devengará un sueldo de 2.95 millones de dólares en lugar de los 3,225,000 que solicitó.