Luis Severino expresa: “Me siento listo”

Luis Severino miró el viernes la cueva de los Yanquis y se dio cuenta de que él es uno de los jugadores con más tiempo en el equipo. Brett Gardner es el único activo del roster que saltó al terreno cuando el dominicano debutó en el 2015.

Pero han pasado casi dos años desde que el derecho lanzó por última vez en una loma de las Mayores. Severino no puede decir con firmeza que es parte de este equipo. Sin embargo, el monticular espera cambiar eso pronto. “No poder ayudar al equipo durante un par de años no ha estado bien”, confesó Severino. “No veo la hora de integrarme. Si quieren que batee, que lance, que sea receptor. Ya no me importa”.

Lanzar será la preferencia de los Yanquis; algo que ayer hizo el quisqueyano, tirando dos entradas en una práctica de bateo en vivo en la loma del Yankee Stadium. Enfrentó al venezolano Rougned Odor y a Tyler Wade y tocó las 96 mph con su recta, luciendo “realmente bien”, según dijo el mánager Aaron Boone. “Me he estado sintiendo bien en las últimas dos semanas. Me siento listo”, mencionó Severino.