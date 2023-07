Email it

El dominicano Manny Machado con fuerza la primera mitad de la temporada de Grandes Ligas y este domingo conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras para comandar la victoria de los Padres de San Diego 6-2 ante los Mets de New York.



Machado castigó con sus dos jonrones al as de los Mets, Max Scherzer, para ser el principal productor de carreras del conjunto de San Diego.



Machado envió la pelota por encima de la verja, con dos corredores en las bases en la primera entrada y volvió a sacarla en el quinto episodio, para sumar cinco empujadas en el partido.



Con sus dos cuadrangulares, Machado llegó a 15 en la temporada.



Poder dominicano



El dominicano Bryan De La Cruz disparó cuadrangular entre sus cuatro imparables para que los Marlins de Miami superaran 7-3 a los Filis de Filadelfia.



Otro dominicano, Jesús Sánchez, y el novato Dane Myers también pegaron cuadrangulares para los Marlins quienes llegan con su mejor registro en la historia de la franquicia -de 53-39- antes de la pausa por el Juego de las Estrellas.



El venezolano Jesús Luzardo (8-5) propinó nueve ponches y toleró cuatro imparables en seis entradas y un tercio. El zurdo permitió dos carreras, y fue retirado luego de golpear a Bryson Stott, quien conectó dos de los imparables recibidos por Luzardo.



Todos los bateadores de los Marlins a excepción del venezolano Luis Arráez tuvieron al menos un imparable ante el as de los Filis Aaron Nola y dos relevistas. Arráez se fue de 4-0 y su promedio al bate disminuyó a .383. Por los Marlins los dominicanos Bryan De La Cruz bateó de 4-4 con dos carreras empujadas y dos anotadas, Jesús Sánchez de 4-1 con dos remolcadas y dos anotadas, y Jean Segura de 4-2 con una remolcada. l