Email it

Para 2024 habrá equipos de mercado grande, como los Yankees, Mets, Dodgers y San Francisco, que necesitarán un tercera base de su nivel

Manny Machado es una de las estrellas de las Mayores y a la vez cuenta con un equipo estelar que le asesora a la hora de tomar decisiones.



La más reciente, que le tiene saliéndose de su contrato con San Diego, fue una jugada bien calculada en la que hay muchos elementos a su favor.



El tercera base informó a los Padres que al final de la campaña hará uso de su opción para rescindir el pacto actual de 10 campañas y 300 millones de dólares en 2019. Dejará cinco campañas con 32 millones de dólares de salario (30 millones más una cuota de dos millones de su bono por firma de 20 millones).



Una mirada al panorama actual y a la contienda de 2024 sirven para entender que debe salir ganancioso, siempre y cuando no aparezca un inconveniente de marca mayor que le haga retroceder.



Machado, en 2022, encabezó a todos los jugadores de su posición en hits con 172; anotadas con 100; promedio de bateo con .298 y en OPS ajustado con 159. Quedó segundo en WAR con 6.8, misma posición que ocupó en las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, cuyo ganador fue Paul Goldschmidt, de San Luis.



Otro elemento importante es que para la estación de 2024 habrá equipos con mucho dinero para gastar, que necesitarán un tercera base. Los dos conjuntos de Nueva York, los Yankees y los Mets, estos últimos con un propietario decidido a invertir, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles forman ese grupo.



Está el producto, uno de círculo granado como Machado, y habrá mercado para adquirirlo. Machado y su grupo supieron diseñar la estrategia y ahora le resta resolver en el terreno, lo que no deja de ponerle cierta presión, pero no hay motivos para dudar que vuelva a poner números de Más Valioso y recibir otro acuerdo muy jugoso.