El pelotero dominicano Miguel Sanó y los Angelinos de Anaheim alcanzaron ayer un acuerdo de Ligas Menores con invitación a los entrenamientos primaverales, dijeron fuentes a ESPN Digital.



Sanó, de 30 años, no tuvo acción el verano pasado, después de que apenas agotó 60 turnos al bate en 2022 con los Mellizos de Minnesota.



Un Todos Estrellas en la temporada de 2017, Sanó ha pegado 162 jonrones en ocho temporadas en las Ligas Mayores con los Mellizos.



El inicialista y bateador designado está jugando con Estrellas Orientales en la pelota invernal de República Dominicana. En el primer juego de la serie final del torneo, Sanó bateó un jonrón de tres carreras en la primera entrada contra los Tigres del Licey.



Dodgers y Paxton acuerdan



os Dodgers llegaron a un acuerdo por una temporada con el zurdo agente libre James Paxton, según informó el analista de MLB Network Jon Heyman.



El club no ha confirmado el acuerdo, que incluye un salario de US$11 millones, un bono de US$1 millón por hacer el roster del Día Inaugural y US$1 millón en incentivos por desempeño.



Paxton llegaría a reforzar aún más la renovada rotación de Los Ángeles luego de que el club firmara al cotizado agente libre Yoshinobu Yamamoto y adquiriera al derecho Tyler Glasnow vía canje.



Chapman firma con los Piratas



Los Piratas de Pittsburgh acordaron por un año y 10.5 millones de dólares con el relevista cubano Aroldis Chapman, según le indicó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.



El club no ha confirmado el pacto, que se concretaría tras una prueba física.



Chapman, de 35 años, firmó por una campaña y US$3.75 con los Reales en el invierno pasado y registró efectividad de 2.45 en 31 presentaciones por los Monarcas antes de que fuera enviado a los Rangers a finales de junio.