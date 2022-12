MLB elige jonrón 700 de Albert Pujols como la mejor jugada del año

Albert Pujols tuvo una de las mejores temporadas de su ilustre carrera en el 2022 con los Cardenales de San Luis. Fue el cierre de una trayectoria que muy seguramente lo deposite en el Salón de la Fama de la Major League Baseball (MLB).

El dominicano fue una de las grandes razones por las cuales los Cards llegaron a la postemporada. Fundamentalmente su accionar llenó, como nos tuvo acostumbrados, de momentos increíbles al equipo con el poder de su bate, incluyendo varios récords.

El más importante de ellos, obviamente, fue unirse al prestigioso grupo del HR 700. Un sitial donde tan solo otros tres nombres han llegado en la historia de la liga. Fue un momento emotivo y, para la MLB, el mejor de la campaña.

Ante unos Dodgers de Los Ángeles que estaba en una gran racha en esa parte de la temporada, el momento para Albert Pujols fue demasiado pequeño: Explosión de la pelota contra su ex equipo y récord adquirido para el gran pelotero dominicano.

La Major League Baseball (MLB), en el repaso anual habitual que hace de las mejores jugadas del año, eligió esta hazaña del jugador de Cardinals como la mejor del 2022. ¡Repasala en este video!

The No. 1 play of 2022 was something we had seen 699 times before.



Albert Pujols' 700th career HR takes the top spot! pic.twitter.com/8mlf3tzY9e