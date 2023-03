Email it

Frankie Montás dijo que no estaba “100 por ciento” saludable el año pasado cuando fue cambiado a los Yankees y enfatizó que espera lanzar esta temporada.



Se cree que Montás se perderá al menos la primera mitad de este torneo luego de someterse a una cirugía el mes pasado en el labrum del hombro de lanzar.



El derecho dijo ayer a los periodistas que trató de “superar” los problemas del hombro cuando se unió a los Yankees la temporada pasada después de un intercambio el 1 de agosto con los Atléticos. “Estaba tratando de salir adelante”, dijo Montás a los periodistas, según MLB.com.



“Me cambiaron a un nuevo equipo y quería demostrar lo que podía hacer. Las cosas no salieron como esperaba”. Montás tuvo marca de 1-3 con efectividad de 6.35 en ocho aperturas con los Yankees la temporada pasada y no lanzó después del 16 de septiembre debido a una inflamación en su hombro de lanzar.



En el momento del canje con los Atléticos, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que Nueva York estaba “cómodo con el lugar en el que se encuentra”.