Fue el segundo jonrón de Shohei al abrir un partido en días seguidos para encaminar a los Dodgers ante los Guardianes

Shohei Ohtani conectó anoche un jonrón abriendo el juego por segundo partido consecutivo y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7-2 a los Guardianes de Cleveland.



Will Smith también se voló la cerca por los Dodgers, que se recuperaron tras perder dos de tres compromisos ante los Mets en Nueva York. Los primeros cinco bateadores de Los Ángeles sumaron siete de los ocho imparables del equipo.



Ohtani no perdió tiempo en conectar su 19no jonrón de la temporada, líder en las Grandes Ligas. Sacó un pitcheo recto, bajo y pegado, del primer lanzamiento que le hizo Gavin Williams (4-3) hacia las gradas del jardín derecho. Fue la segunda vez este año que se va para la calle en el primer envío que ve.



Fue su quinto jonrón como primer bate en esta campaña y el número 17 desde que llegó a las Mayores procedente de Japón en 2018. Es la primera vez que acumula 19 cuadrangulares en la Gran Carpa antes del 1ro de junio.



Yoshinobu Yamamoto (6-3) permitió dos carreras en seis innings y ponchó a siete. El derecho japonés tiene una efectividad de 1.97, la sexta mejor en MLB.



Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1 con una impulsada. Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 4-2 con una anotada y Ángel Martínez de 4-1.



Lindor guio a los Mets



Tyrone Taylor conectó un doble al inicio de la novena entrada y anotó con un elevado de sacrificio del puertorriqueño Francisco Lindor para que los Mets de Nueva York remontaran al final para superar 2-1 a los Medias Blancas de Chicago en el primer juego de una serie de tres.



Nueva York solo embasó a dos corredores durante las primeras seis entradas contra Adrian Houser y dejó las bases llenas en la séptima antes de que el dominicano Juan Soto conectara un elevado de sacrificio para empatar en la octava.



Steven Wilson (1-1) permitió el doble a Taylor para comenzar la novena. Jeff McNeil recibió una base por bolas intencional y Luis Torrens conectó un sencillo para llenar las bases antes de que Taylor trotase al plató con el elevado de Lindor al jardín derecho profundo.



El boricua Edwin Díaz (2-0) lanzó una entrada sin hits para llevarse la victoria y los Mets ganaron su tercer juego consecutivo desde que perdieron seis de ocho.



El abridor de los Mets, Clay Holmes, permitió una carrera y cuatro hits mientras lanzaba un récord personal de 102 lanzamientos en cinco y dos tercios de entradas. Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 2-0 con una remolcada.



Espinla empujó una



Nick Martinez trabajó siete sólidas entradas y Tyler Stephenson bateó un cuadrangular para llevar a los Rojos de Cincinnati a una victoria de 7-4 sobre los Reales de Kansas City.



Martinez (3-5) permitió tres sencillos en seis entradas sin carreras y completó siete episodios permitiendo tres carreras en seis imparables con dos ponches y sin bases por bolas.



Stephenson conectó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo en la quinta entrada, su segundo de la temporada, aumentando la ventaja de los Rojos a 6-0. Stephenson tuvo tres de los 14 imparables de Cincinnati.



Michael Lorenzen (3-6) permitió seis carreras en un récord personal de 11 hits con tres bases por bolas y dos ponches en cinco entradas mientras los Reales perdieron por tercera vez en cuatro juegos. Los Rojos lideran las mayores con 46 carreras en la primera entrada y han superado a sus oponentes 46-21 en ese inning.



El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón de dos carreras en el primer lanzamiento en la séptima, rompió así la racha de Martinez sin permitir cuadrangular en 42 entradas y dos tercios. Nick Loftin añadió un elevado de sacrificio, que redujo el déficit de Kansas City a 6-3. Su compatriota Maikel García extendió su racha de hits a 11 juegos.



Por los Rojos, losdominicanos Santiago Espinal bateó de 2-2 con una carrera impulsada y Elly de la Cruz de 4-1 con una anotada.



Toronto se llevó la serie ante Texas



Kevin Gausman ponchó a seis en ocho sólidas entradas, Daulton Varsho conectó un jonrón en solitario entre sus tres hits y los Azulejos de Toronto vencieron 2-1 a los Rangers de Texas.



De los 96 lanzamientos de Gausman (5-4), 72 fueron para strikes, incluidos sus primeros 14, y no dio bases por bolas. Permitió una carrera y cinco hits.



Jeff Hoffman trabajó una novena entrada perfecta para su 11mo salvamento en 14 oportunidades.

Jacob deGrom (4-2) perdió por primera vez en sus últimas siete aperturas y no logró un ponche en cinco entradas y un tercio. El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional permitió cinco hits y dio dos bases por bolas.



El octavo jonrón de Varsho llegó en la primera entrada para los Azulejos, que venían de una derrota por por blanqueada 13-0 en Tampa Bay el domingo, que completó una barrida de tres juegos en la que solo anotaron dos carreras.



El mexicano Alejandro Kirk añadió un elevado de sacrificio en la cuarta para una ventaja de 2-0 antes de que Varsho, quien había conectado un doble, fuera eliminado al intentar anotar en un rodado de Anthony Santander a primera. Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 5-2 con una anotada.



Chourio lidera triunfo de Milwaukee



El venezolano Jackson Chourio conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Garrett Crochet, y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron por 3-2 a los Medias Rojas de Boston.



Milwaukee amplió la ventaja a 2-0 en la quinta entrada con dobles consecutivos de Joey Ortiz y el venezolano Andruw Monasterio.



El abridor de Milwaukee, Chad Patrick, lanzó cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras, cediendo tres hits mientras otorgaba dos bases por bolas y ponchaba a seis. DL Hall, recién salido de la lista de lesionados de 60 días, entró para relevar a Patrick con Jarren Duran en segunda base.



Hall retiró al dominicano Rafael Devers con un sencillo fácil al primera base para terminar la amenaza. Hall (1-0) salió de un aprieto en el séptimo al lograr que Duran bateara para una doble matanza que puso fin a la entrada. Trevor Megill consiguió su décimo salvamento en 11 intentos, pero tuvo que salir de un aprieto con las bases llenas.