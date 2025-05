En este encuentro, Teoscar Hernández salió en la cuarta entrada debido a una rigidez en el tendón de la corva izquierda

Shohei Ohtani y Freddie Freeman conectaron jonrones y los Dodgers de Los Ángeles volvieron a castigar a Sandy Alcántara para vencer anoche 7-4 a los Marlins de Miami.



Mookie Betts y Teoscar Hernández conectaron dos hits cada uno para los Dodgers, que han ganado ocho de nueve juegos y comenzaron una gira de 10 juegos como visitantes. Hernández salió en la cuarta entrada debido a una rigidez en el tendón de la corva izquierdo.



En su primera apertura en las Grandes Ligas, Hyeseong Kim, de Los Ángeles, tuvo dos hits e impulsó una carrera.



Alcántara (2-4) permitió cinco carreras y seis hits en cinco entradas seis días después de que el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional 2022 fuera castigado con siete carreras y siete hits en dos entradas y dos tercios contra los campeones defensores de la Serie Mundial.



Los Dodgers atacaron rápidamente a Alcántara con el doblete productor de Hernández en el primero.

Freeman puso el marcador 3-0 con un jonrón de dos carreras en la tercera. El batazo de 122 metros por encima del muro del jardín central fue el jonrón número 41 de Freeman en su carrera contra Miami, empatando con Ryan Howard y Ryan Zimmerman en el primer puesto entre los rivales de los Marlins.



Ohtani aumentó la ventaja con su jonrón de dos carreras sobre el muro entre el jardín derecho y central que tuvo una velocidad de salida de 117.9 mph.



Ben Casparius (4-0) relevó al abridor de los Dodgers, Jack Dreyer, con un out en el segundo y dispersó una carrera en cuatro entradas para llevarse la victoria.



El novato Agustín Ramírez conectó un jonrón de tres carreras ante el relevista de los Dodgers, Yoendrys Gómez, en la octava entrada, que redujo la desventaja de los Marlins a 7-4. Tanner Scott relevó a Gómez y sacó los dos últimos outs de la octava entrada antes de que Kirby Yates cerrara para su primer salvamento.



Bravos blanquearon a Rojos



AJ Smith-Shawver mantuvo el juego sin hits hasta la octava entrada y los Bravos de Atlanta vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-0. El dominicano Santiago Espinal abrió la octava con un sencillo limpio al jardín central, el único hit de Cincinnati. Posteriormente, fue eliminado en una doble matanza que cerró la entrada.



Smith-Shawver (2-2) buscaba el primer juego sin hits en las mayores esta temporada. El lanzador derecho novato ponchó a cinco y concedió cuatro bases por bolas en ocho magníficas entradas, lanzando 60 de sus 99 lanzamientos como strikes.



Fue su undécima apertura en las Grandes Ligas y la quinta este año.



Kent Mercker lanzó el juego sin hits más reciente de Atlanta en el Dodger Stadium el 8 de abril de 1994.



Scherzer, a la lista de lesionados



Los Azulejos de Toronto transfirieron ayer a Max Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young, a la lista de lesionados de 60 días en una serie de movimientos realizados.



El derecho de 40 años no ha lanzado desde el 29 de marzo, su debut con los Azulejos, debido a una inflamación en el pulgar derecho. Será elegible para regresar a la actividad el 29 de mayo. Recientemente lanzó desde el montículo tras recibir una segunda inyección de cortisona en el pulgar.



Scherzer tiene un récord de 216-112 con una efectividad de 3.16 y 3,408 ponches en 467 juegos de su carrera con siete equipos a lo largo de 18 temporadas.



El lanzador derecho Erik Swanson, quien no ha lanzado esta temporada debido a una lesión en el antebrazo derecho, también fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.



Boone, coach de bateo de Texas



Los Vigilantes de Texas necesitan una chispa para su ofensiva. Y buscaron una fuente externa para tratar de encontrarla. El equipo anunció ayer que contrataron a Bret Boone como su nuevo coach de bateo.



Los Vigilantes despidieron al coordinador ofensivo Donnie Ecker el domingo, marcando el primer cambio de uno de sus coaches durante una temporada en las décadas de experiencia como dirigente de Bruce Bochy a nivel de Grandes Ligas. Ecker fue el arquitecto de una ofensiva de Texas que llevó al club al primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia en el 2023, pero los bates no han logrado alcanzar esas alturas desde entonces.



Al concluir la victoria del domingo por 8-1 sobre los Marineros, Texas ocupaba el puesto 25 en wRC+ (85), el 25 en slugging (.359), el 26 en promedio de bateo (.228), el 28 en porcentaje de embasarse (.285), el 29 en carreras anotadas (113) y el 29 en porcentaje de bases por bolas (6.7%).