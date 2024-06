El dominicano voló la cerca por segundo duelo seguido ante los Mellizos. En otra información, Juan Soto fue sacado de la alineación de los Yankees

Mitch Keller lanzó seis entradas sin permitir anotación para ganar su sexta apertura consecutiva, el dominicano Oneil Cruz bateó un jonrón por segundo duelo seguido y los Piratas de Pittsburgh vencieron 3-0 a los Mellizos de Minnesota. Keller (8-3) repartió siete hits y ponchó a ocho, con dos boletos. También lanzó al menos cinco episodios por 44mo encuentro consecutivo, la racha activa más larga de las Grandes Ligas.



Durante esa racha, Keller ha permitido cinco anotaciones en 39 2/3 entradas con efectividad de 1.13.



Aroldis Chapman, Colin Holderman y David Bednar lanzaron una entrada cada uno en relevo para terminar un juego de ocho hits. Bednar consiguió su 13mo salvamento en 16 oportunidades y los Piratas lograron su tercer blanqueada de la temporada y ganaron por tercera ocasión en cuatro duelos.



Joe Ryan (4-5) pemitió dos carreras y dos imparables en siete entradas, con ocho ponches y dos boletos en la cuarta derrota seguida de los Mellizos.



Inflamación en antebrazo de Soto



El toletero dominicano Juan Soto presenta inflamación en el codo y no estuvo en la alineación titular por primera vez esta temporada cuando Nueva York abrió serie ante los Dodgers anoche.



El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no espera que Soto vaya a la lista de lesionados, pues tras los estudios no se ve ningún daño en los ligamentos, por lo que solo tomará medicación.



Soto fue retirado en la victoria del jueves 8-5 sobre Minnesota después de cinco entradas debido a molestias en el antebrazo izquierdo. El toletero señaló que la molestia se presentó desde hace aproximadamente una semana y media o dos semanas. “No me duele cuando lanzo o bateo, es más como un dolor que siento con cualquier tipo de movimiento que hago con mi brazo”, dijo.