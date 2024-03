Después de perderse casi todo el 2023 después de fracturarse la tibia izquierda, había algunas preguntas al comenzar la primavera sobre si Oneil Cruz estaría de vuelta a toda marcha.



Ayer, el dominicano disparó dos cuadrangulares en el revés de los Piratas de Pittsburgh 9-7 ante los Filis de Filadelfia, mostrando exactamente lo que es capaz de hacer cuando está a plenitud de condiciones.

Con su primer swing del día bateó un misil que viajó 412 pies ante una recta de Max Castillo, una conexión que salió del bate a 116.6 mph.



En la era de Statcast (desde 2015), el único jugador de los Piratas que ha conectado un jonrón más duro fue – por supuesto – el mismo Cruz (117.5 mph el 29 de agosto de 2022).



En el siguiente inning, Cruz quedó un poco descolgado ante un cambio de velocidad de Castillo. No importó, y mandó la bola fuera del parque a 434 pies, saliendo la misma del bate a 114.4 mph.



Yankees 9, Bravos 8



Desde el círculo de espera, Aaron Judge dijo que tenía la mejor vista de todo el estadio para disfrutar el jonrón de tres carreras del dominicano Juan Soto, un cañonazo de 447 pies que conectó la tarde del ayer en la victoria de los Yankees de Nueva York ante los Bravos de Atlanta. Pero para el resto de los Yankees, realmente no hubo un mal sitio para ver el cuadrangular.



“¡Dios mío! Eso fue probablemente uno de los más lejanos que he visto aquí en Spring Training”, dijo Judge. “He visto a algunos muchachos sacarla de línea sobre esa pequeña barra allá, pero que la haya botado entre el central y derecho con esa facilidad, eso fue bastante impresionante”.



El cuarto jonrón de esta primavera para Soto llegó ante Patrick Halligan en la cuarta entrada del partido correspondiente a la Liga de la Toronja en el George M. Steinbrenner Field. Fue un batazo que según Statcast salió del bate a 112.2 millas por hora.