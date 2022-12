Aunque el corresponsal de MLB Network, Jon Heyman, informó que los Mets y Carlos Correa siguen optimistas en cuanto a concretar su megapacto, a pesar de las interrogantes en torno al historial médico del puertorriqueño, una fuente le informó a Mike Puma, del New York Post, que el chance de que ambas partes encuentren un punto medio ronda los 55%.



De acuerdo con Puma, el campocorto sigue comprometido en tratar de finalizar el pacto con los Mets. Sin embargo, habría otros conjuntos que han estado en contacto con Correa, y expresaron su interés en caso de que ese pacto se caiga.



Una fuente le informó a Anthony DiComo del portal MLB.com que los Mets y los representantes de Correa están “trabajando en la situación”, aunque no está claro cuándo podría haber un desenlace.

Puma informó que ninguna parte ha dicho si han retomado las conversaciones luego de la pausa navideña.



Los Mets llegaron a un acuerdo por 12 años y US$315 millones (fuente) con Correa, luego de que el pacto que habría acordado el boricua con los Gigantes se cayera por “discordancia de opiniones”, con el historial médico.



The Athletic, primer medio en informar sobre las preocupaciones de los Mets sobre el historial médico de Carlos Correa, acotó que el problema del puertorriqueño es sobre su pierna derecha.



Correa se sometió a una cirugía artroscópica para reparar una fractura en la fíbula que sufrió durante un juego en las ligas menores en el 2014. Sin embargo, ese problema no le ha hecho perder tiempo de juego durante su carrera en las Mayores. Una vez se cayó el acuerdo entre Correa y los Gigantes de San Francisco, los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo con el estelar y su agente, Scott Boras, mientras el dueño del equipo de Queens, Steve Cohen, estaba de vacaciones en Hawái.