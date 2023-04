Email it

Esteury Ruiz (Oakland), Geraldo Perdomo (Arizona) y Gregory Santos (Chicago) han tenido buenos inicios de campaña en GL

No son las superestrellas de sus respectivas organizaciones, pero sus presencias en las alineaciones se han sentido en este casi primer mes de temporada de las Grandes Ligas. Nombres como los de Esteury Ruiz (Atléticos de Oakland) y Gerardo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), todos ellos a la ofensiva, así como Gregory Santos (Medias Blancas de Chicago), en la parte monticular, han marcado la pauta de esos nombres no sonoros en las Mayores.



El gran inicio que ha registrado Ruiz, lo encasilla en la elite de los novatos en la actual campaña con los Atléticos. Además de su sólida defensa en el jardín central, Ruiz se ha embasado en 18 de sus primeros 22 partidos.



Ha conectado 21 imparables (segundo entre todos los novatos de la Liga Americana. Solo detrás del antesalista Josh Jung, de los Vigilantes de Texas), cinco dobles (líder en ese departamento de este circuito), cinco bases robadas y una línea ofensiva de .280/.357/.347.



“Me he quedado bien impresionado con sus turnos. Se ha embasado, además de darle bien a la bola y anotar algunas carreras. Ha llegado a base de batazos. Mucha gente hablaba de Ruiz en el sentido de que va a ser un jugador de impacto a nivel de Grandes Ligas. Creo que está rindiendo”, dijo recientemente el dirigente de los Atléticos Mark Kotsay a MLB.com.



Su producción ofensiva se ha visto tan bien reflejada, que en estos 22 encuentros ha agotado 42 turnos como primero al bate, conectando de 42-10 con dos dobles, cuatro empujadas y .238 con el madero, mientras que como noveno en el orden lleva de 32-10 con diez imparables, tres hits de dos bases, cuatro remolcadas y registro de bateo de .313.



El cambio de Cristian Pache a los Filis de Filadelfia le “cayó” como anillo al dedo al nativo de Azua y de los Toros del Este, quien intentará convertirse en el segundo miembro de los Atléticos en ganar el premio de Novato del Año de la Liga Americana desde que el relevista Andrew Bailey lo lograra en 2009.



De su lado, Perdomo está proyectado a superar con creces la anterior temporada con los Diamondbacks (todo depende de las lesiones). En la actualidad, en 17 partidos, el capitaleño ha disparado 16 imparables, entre los que se incluyen cinco dobles, un triple y un cuadrangular, con 11 carreras remolcadas e igual cantidad de anotadas.



En la pelota local, fue canjeado desde los Toros a las Águilas Cibaeñas.



En la parte monticular se le suma Santos, un relevista que pertenece a los Medias Blancas y quien posee una bola rápida que ha llegado hasta las 103 millas por hora.



Con su salida de anoche ante los Azulejos de Toronto, el oriundo de San Cristóbal elevó a 13 el total de ponches en 12 entradas en lo que va de estación. Tras su actuación de ayer, su efectividad bajó de 2.45 a 2.25.



Cabe mencionar, el buen debut que tuvo Jhony Brito con los Yankees de Nueva York el pasado dos del presente mes ante los Gigantes de San Francisco, equipo al que le lanzó cinco entradas de solo dos imparables y seis ponches. Al día siguiente fue enviado a Triple A, pero pocos días después volvió al equipo grande, logrando otra buena apertura, en cambio a sus últimas dos donde ha sido castigado con ocho carreras en cinco episodios.