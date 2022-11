Email it

HOUSTON. La clave del éxito de Jeremy Peña fue mantener la “cabeza seca”. Y coronó una campaña de debut como ninguna otra.



Peña se convirtió en el primer novato que gana el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial como jugador de posición tras batear para .400 en la victoria en seis partidos de los Astros de losAstros de Houston sobre los Filis de Filadelfia.



“Lo más difícil fue bloquear todo lo que no era parte del juego”, dijo. “Hay un dicho que dice que no puedes hundir a un barco con el agua que está alrededor. Si se hunde es porque el agua entra. Así que simplemente hay que mantenerse fuerte y mantener el agua fuera de mi cabeza”.



Peña también ganó el Guante de Oro y el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana. Se trata del primer bateador que consigue los tres galardones en una carrera – y todo en su campaña de novato, según OptaSTATS.



“Esto es lo que todos soñamos”, dijo el torpedero dominicano de 25 años.



Peña es el quinto dominicano MVP en una Serie Mundial. Los otros fueron: Pedro Guerrero (Dodgers), José Rijo (Cincinnati), Manny Ramírez y David Ortiz (Boston).



El jugador de primer año cerró la postemporada con un promedio de .345, cuatro jonrones, ocho impulsadas y un OPS de 1.005. También es el primer torpedero novato que gana un Guante de Oro, además del primero que conecta un cuadrangular en la Serie Mundial.



Valdez por lo alto



De su lado, Framber Valdez cerró con broche de oro lo que fue un 2022 para el recuerdo, posibilitando en la lomita una segunda corona de los Astros de Houston en los últimos seis años.



El zurdo dominicano lanzó seis entradas de dos hits, dos bases por bolas, una sola carrera y nueve ponches para adjudicarse la victoria en el Juego 6 de la Serie Mundial contra los Filis el sábado, cuando los Siderales ganaron su segundo Clásico de Otoño desde el 2017.



“Es un orgullo ganar la Serie Mundial, demostrar que sí podemos”, dijo Valdez después del partido. “Estamos haciendo las cosas bien”.



Lo hecho por Valdez el pasado sábado fue la coronación de un brillante 2022 para el quisqueyano.

Dentro de su mejor campaña como ligamayorista — marca de 17-6, promedio de carreras limpias de 2.82 y un récord de 25 salidas de calidad en la temporada regular –Valdez siguió el ritmo en la postemporada, con récord de 3-0 en cuatro aperturas, promedio de carreras limpias de 1.44 y 33 ponches en 25 episodios lanzados.



“Champaña, bebida y mucho romo”



“Es un placer, es un orgullo”, dijo Valdez acerca de ser el lanzador ganador de un partido decisivo en una Serie Mundial. “Es un anhelo que yo quería. No lo logramos el otro año, pero sí este año y estamos ahora dándole gracias a Dios por todo”. Valdez se adjudicó dos de las cuatro victorias de Houston, permitiendo seis hits y dos carreras en 12.1 capítulos, con 18 ponches. ¿Cómo va a celebrar el campeonato? “Con champaña, bebida y mucho romo”.