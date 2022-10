Email it

Albert ahora es segundo en remolcadas de todos los tiempos con 2,216

PITTSBURGH. El dominicano Albert Pujols conectó ayer el jonrón 703 de su carrera y superó a Babe Ruth en la segunda posición de remolcadas en la historia, pero los Cardenales de San Luis perdieron 3-2 ante los Piratas.



Los Piratas recibieron cuatro boletos en fila en la novena que llevaron un corredor al plato con la carrera del gane.



Pujols, de 42 años, conectó frente al derecho Mitch Keller. Su disparo de dos carreras cayó en las gradas del jardín izquierdo para abrir el marcador en el sexto episodio. Se trató del 35mo cuadrangular de Pujols en el PNC Park, la mayor cantidad en cualquier parque visitante.



Con esta remolcada, Pujols llegó a 2,216 en su carrera y superó a Ruth en la lista de todos los tiempos. Hank Aaron tiene el récord con 2,297. Pujols, quien tiene intención de retirarse al final de temporada, suma 24 jonrones este año -la mayor cantidad desde que terminó con 31 con los Angelinos en el 2016. Es uno de cuatro peloteros con 700, junto a Barry Bonds (762), Aaron (755) y Ruth (714).

Por los Cardenales, el Pujols de 3-1 con una anotada y dos empujadas.



De La Cruz castigó a los Bravos



El peruano-venezolano Jesús Luzardo ponchó a 12 en seis entradas, el dominicano Bryan De la Cruz bateó un jonrón de dos carreras y los Marlins de Miami no permitieron que Atlanta confirmara su quinto título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional al vencer ayer 4-0 a los Bravos.



Tras barrer a los Mets en casa el fin de semana, Atlanta llegó a Miami necesitando ganar o que Nueva York perdiera para confirmar su corona y un descanso en la primera ronda.



Pero los Bravos no pudieron responder a Luzardo o detener a De la Cruz y el juego de los Mets ante Washington se pospuso por lluvia. Por los Marlins, los dominicanos Bryan De la Cruz de 4-3 con dos anotadas y tres empujadas, Jesús Sánchez de 4-3 con una remolcada.



Finalmente, en Arlington, Aaron Judge se quedó otra noche en 61 jonrones con tres juegos por jugar y Luis Severino lanzó siete entradas en blanco en la victoria de los Yankees 3-1 sobre Texas.



Judge se fue de 4-1 con un sencillo al cuadro. Está de 12-2 con cinco pasaportes y un golpe por lanzamiento desde su 61er jonrón el miércoles en Toronto.



Judge busca la Triple Corona de la Liga Americana. Lidera su liga con 130 producidas, pero está detrás de Luis Arraez de Minnesota, que tiene un promedio de bateo de .315, respecto al .311 de Judge.



Severino (7-3) ponchó a siete y no entregó pasaportes en su tercera apertura desde que se perdió dos meses a causa de una lesión. El mánager Aaron Boone tuvo una discusión con Severino en la caseta tras el séptimo capítulo, diciéndole que era todo por esa noche, cuando los Yankees tenían una ventaja de 3-0.



Severino, que había hecho 94 lanzamientos de los cuales 63 fueron strikes, trató de persuadir a Boone para que lo dejara seguir.