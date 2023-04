Email it

Llegó a 23 remolcadas en la campaña en el revés de Boston ante Baltimore. Jeremy Peña pegó cuarto jonrón para Astros. Tampa establece récord en casa

El mexicano Ramón Urías conectó un doble de dos carreras en el cuarto episodio y los Orioles de Baltimore dieron la vuelta tras estar abajo por cuatro carreras frente a Chris Sale para vencer por 5-4 a los Medias Rojas de Boston el lunes para ligar su séptimo triunfo.



Sale (1-2) permitió nueve hits -uno de cada bateador en el orden de Baltimore- en cinco entradas y no pudo sostener la ventaja de 4-0 después de que Triston Casas y el dominicano Rafael Devers conectaron por Boston.



Dean Kremer (2-0) tampoco destacó con los Orioles, pero llegó hasta el sexto inning tras unos problemas al inicio y le dio la oportunidad a su equipo de dar la vuelta.



Devers, quien logró una extensión de su contrato por 331 millones de dólares durante la temporada muerta, registra nueve cuandrangulares y 23 carreras remolcadas en la actual campaña en sus primeros 23 encuentros, contrario a esa misma cantidad de partidos en 2022 cuando apenas contabilizaba tres jonrones y nueve producidas.



Después de que Kremer salió, el bullpen de Baltimore lanzó tres entradas y un tercio sin recibir anotación. Luego de que Danny Coulombe permitió una base por bola para abrir la novena, el cubano Yennier Cano ingresó y tuvo un balk al corredor a segunda.



El boricua Kiké Hernández salió ponchado, Casas abanicó y Jarren Duran bateó una línea de out para el primer salvamento de la carrera de Cano.



Los Yankees vuelven a caer



Sonny Gray lanzó siete entradas en blanco y Joey Gallo jonroneó cuando los dos ex Yankees ayudaron a los Mellizos de Minnesota a ganar 6-1 contra Nueva York.



Jorge Polanco agregó dos hits y tres impulsadas por Minnesota. Polanco ha bateado de manera segura en los cuatro juegos de esta temporada después de que su inicio se retrasó debido a una inflamación en la rodilla izquierda durante la primavera.



Los Mellizos han ganado tres de los primeros cinco encuentros con su némesis de toda la vida este año. Los Yankees tienen marca de 100-41 contra Minnesota en la temporada regular desde 2002, el mejor récord para cualquier equipo contra un oponente durante ese lapso.



Tampa sigue impecable en casa



El abridor novato Taj Bradley obtuvo su tercera victoria seguida para iniciar su carrera en las Grandes Ligas y los Rays de Tampa Bay establecieron un récord de la era moderna de las Grandes Ligas con su 14mo triunfo seguido en casa para iniciar una temporada al vencer 8-3 ante los Astros de Houston.



Tampa Bay compartía la marca de los Dodgers de Los Ángeles del 2009 y que se remontaba a 1901. Los Rays tienen foja de 20-3. Sólo los Tigres de Detroit de 1911 y los Dodgers de Brooklyn de 1955 han tenido un mejor inicio de 21-2 desde 1901. Alex Bregman y Jeremy Peña conectaron jonrones por los Astros, que vieron terminada su seguidilla de cuatro victorias.