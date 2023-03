Robinson Canó solo tiene un punto en agenda en esta quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol: contribuir para que el equipo dominicano obtenga su segunda corona.



No importa el rol que desempeñe ni el orden que sea colocado en la alineación, Canó se siente listo para ayudar a la tropa dominicana como lo hizo este miércoles en el partido de exhibición contra los Bravos de Atlanta con un jonrón de tres carreras.



“Contento de poder hacer el trabajo. Para esto es que me preparo. Me siento bien de poder contribuir desde el primer día con el equipo. Aquí solo tenemos una meta y es ganar el campeonato”, manifestó Canó al hablar con los medios en el terreno de juego tras el partido que fue ganado 9-0 por la escuadra dominicana.



Canó pegó un cuadrangular por todo el jardín derecho ante los envíos del lanzador zurdo Dylan Dodd, quien abrió por los Bravos ayer. De esta manera, el equipo completó un racimo de cinco carreras en el tercer capítulo.



El jugador del cuadro dominicano, de 40 años, declaró que se siente en óptimas condiciones y tratará de aportar como lo hizo en la versión del Clásico Mundial en 2013, cuando fue el premio al Jugador Más Valioso.



“Me siento preparado para salir a competir. Yo nunca he sentido el peso, voy a salir a hacer mi trabajo. Tengo hambre de ganar otro campeonato con la República Dominicana”, expresó el veterano que ha sido cinco veces ganador del Bate de Plata.



El nativo de San Pedro de Macorís dijo que percibe la química y la energía positiva en el camerino dominicano.



“En este equipo todo el mundo está en la misma página. Tú ves el dugout, cuando los muchachos hacen una carrera, o cuando alguien da un palo, todos están contentos. Y eso es lo más importante”, dijo el jugador quisqueyano.



El dos veces ganador del Guante de Oro (2010, 2012), afirmó que se sintió bien jugando en la primera base en el primer partido amistoso de la selección dominicana.



Ortiz entra por García



La gerencia del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol informa sobre el siguiente movimiento: Luis Ortiz entra al roster en lugar del lesionado Jarlin García.



Con este movimiento, se completa la nómina de 30 peloteros que debe estar activa antes del primer juego del sábado contra Venezuela en el estadio de los Marlins en Miami a las 7:00 de la noche. Faltan por reportarse Juan Soto y Rafael Montero, ambos llegan mañana, y Jeimer Candelario, quien estará hoy en uniforme.

Gregory Soto estará listo para la segunda ronda

Nelson Cruz informó, asimismo, que el zurdo Gregory Soto será agregado al roster en la segunda ronda.

Soto ya resolvió su tema de visado y estará entrenando con los Filis de Filadelfia hasta que llegue el momento de reportarse al conjunto en dominicano en Miami.



Las reglas del torneo permiten hacer movimientos del pool de lanzadores sin que haya necesariamente una lesión por el medio.