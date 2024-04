El dominicano Ronel Blanco, que no hubiera estado en la rotación abridora de los Astros si no hubiera sido por las lesiones de Justin Verlander y del mexicano José Urquidy, lanzó el no-hitter número 17 en la historia de la franquicia al dominar a los Azulejos en el Minute Maid Park 10-0.



Blanco, de 30 años, retiró a 26 bateadores consecutivos entre pasaportes otorgados a George Springer en el primer episodio y el noveno de la victoria de Houston, que fue la primera del club esta campaña. También fue el primer triunfo del puertorriqueño Joe Espada como dirigente y uno que jamás olvidará.



El juego sin hits ni carreras del quisqueyano fue el primero de la joven temporada en las Mayores y el primero por un serpentinero de los Astros desde que el también dominicano Framber Valdez lanzó un no-hitter de 93 pitcheos contra los Guardianes el 1ro de agosto del 2023 en el Minute Maid Park.



“Cuando hice ese último lanzamiento me sentí superemocionado. No me lo creía. Este es un momento muy feliz para mí”, dijo Blanco, a través de un traductor a MLB.com. “En el noveno inning cuando entré fue que me di cuenta que podía hacer historia. Este juego se lo dedico a mi niña que me nació hace una semana”, agregó.



Blanco se unió a Juan Marichal (1963), Ramón Martínez (1995), José Jiménez (1999), Ubaldo Jiménez (2010), Francisco Liriano (2011), Ervin Santana (2011), Edison Vólquez (2017), Domingo Germán (2023) y Framber Valdez (2023)



Los 16 no-hitters de la escuadra de Houston son la mayor cantidad entre los equipos de expansión de MLB que se integraron desde 1961.



El no-hitter de Blanco fue salvado en la novena entrada gracias a una gran jugada del primera base cubano José Abreu, quien se lanzó hacia su derecha para atrapar un fuerte roletazo de Cavan Biggio para luego hacerle el tiro a Blanco desde el suelo para el segundo out del inning.



Blanco encontró el respaldo ofensivo de sus compatriotas Yainer Díaz, quien disparó dos cuadrangulares y remolcó dos carreras, y de Jeremy Peña, quien también se fue para calle y produjo, además tres vueltas.



Oakland envió a Ruiz a las Menores



Los Atléticos de Oakland enviaron ayer a Triple-A Las Vegas al jardinero dominicano Esteury Ruiz y que subieron al infielder Tyler Nevin.



Ruiz bateó de 7-3 en sus primeros tres encuentros del 2024, con un doble, y un triple, dos anotadas, una empujada y una base robada. En el 2023, el guardabosque encabezó la Liga Americana en bases robadas con 67. l