El segunda base, Salón de la Fama, Ryne Sandberg, quien jugó 15 temporadas para los Cachorros, anunció en Instagram que le diagnosticaron cáncer de próstata metastásico y comenzó el tratamiento.



“A mis Chicago Cubs, al Salón de la Fama Nacional del Beisbol, a la familia extendida del beisbol, a la ciudad de Chicago y a todos mis fieles seguidores, quiero compartir algunas noticias personales”, escribió Sandberg en la publicación, el lunes.



“La semana pasada me enteré de que me habían diagnosticado cáncer de próstata metastásico. Comencé el tratamiento y estoy rodeado de mi amada esposa Margaret, nuestra increíble familia que me apoya, el mejor equipo de atención médica y nuestros queridos amigos.



“Continuaremos siendo positivos, fuertes y luchando para vencer esto. Por favor, manténganos en sus pensamientos y oraciones durante este momento difícil para mí y mi familia”.



Sandberg, de 64 años, fue 10 veces Todo Estrellas durante sus 15 temporadas con los Cachorros de 1982 a 1997, acumulando 282 jonrones y 344 bases robadas. Después de su carrera como jugador, se desempeñó como mánager de los Filis, de 2013 a 2015, con marca de 119-159.



También ha aparecido como analista antes y después del juego en varios medios.