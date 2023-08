Un total de ocho integrantes de los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago han sido disciplinados por sus papeles en el incidente en el terreno que ocurrió en la sexta entrada del partido del sábado en el Progressive Field de Cleveland.



El torpedero de los Medias Blancas, Tim Anderson, recibió una suspensión de seis juegos y una multa no divulgada por pelear.



Al tercera base dominicano de los Guardianes, José Ramírez, le fue aplicada una suspensión de tres juegos y una multa no divulgada por pelear.



El lanzador quisqueyano de los Guardianes, Emmanuel Clase, recibió una suspensión de un juego y una multa no divulgada.



A los dirigentes de los Medias Blancas y los Guardianes, el boricua Pedro Grifol y Terry Francona, le aplicaron suspensiones de un juego cada uno y multas no divulgadas.