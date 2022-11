Cristian Javier y los relevistas de Houston se combinaron anoche para apenas el segundo juego sin hits en la historia de la Serie Mundial, y amnasaron a los candentes bates de Filadelfia y sus bulliciosos fanáticos para una victoria 5-0 de los Astros que dejó el duelo empatado a dos victorias por bando.

Don Larsen de los Yanquis de Nueva York lanzó el único juego sin hits en la historia del Clásico de Otoño, un juego perfecto ante los Dodgers de Brooklyn en el quinto juego de la edición de 1956. Javier y los relevistas Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly no alcanzaron la perfección. Pero la rozaron. Fue la segunda vez este año que el derecho dominicano de 25 años lideró un juego sin hits.



El 25 de junio en el Yankee Stadium, Javier se combinó con el dominicano Héctor Neris y Pressly para dejar sin hits a Nueva York. Entonces, Javier acumuló 115 lanzamientos en siete episodios.



Cuatro meses después, empleó 97 lanzamientos. En la apertura más trascendental de su carrera, Javier esculpió su mejor obra de arte como lanzador.



Resguardado con una recta de cuatro costuras que a lo sumo llegó a las 95 mph y un slider, Javier dominó a placer en el feudo de los Filis. Los Astros aseguraron que este Clásico de Otoño se defina el fin de semana y en su casa.



Para el quinto juego de hoy en Filadelfia, el as de los Astros Justin Verlander intentará otra vez conseguir una esquiva primera victoria en la Serie Mundial al medirse contra Noah Syndergaard.



Abajo 2-1 en la serie, los Astros necesitaban imperiosamente que Javier diera un golpe sobre la mesa para no quedar con la soga en el cuello.



Y vaya que lo hizo. Apenas permitió un par de corredores en los senderos, mediante boletos que concedió a Bryce Harper al abrir el segundo inning y a Brandon Marsh con un out en el tercero.



Javier recetó nueve ponches, incluidos cinco seguidos entre el cuarto y quinto episodio. La otra joya sin hits en la postemporada fue obra de Roy Halladay de los Filis, al abrir una serie divisional contra Cincinnati, también en el Citizens Bank Park. Después de encadenar 16 innings sin producir carreras, la ofensiva de los Astros despertó con un racimo de cinco anotaciones en el quinto.



Alex Bregman aportó el batazo grande en el rally, un doble de dos carreras. Las otras tres anotaciones entraron gracias un pelotazo a Yordan Álvarez con las bases llenas, un elevado de sacrificio de Kyle Tucker y un sencillo de Yuli Gurrriel. Verlander buscará romper su maleficio en la Serie Mundial. Tiene marca de 0-6 con efectividad de 6.07 en ocho aperturas.