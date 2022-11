Email it

En los últimos años, varios equipos han amarrado a talentos a largo plazo. Jeremy reúne condiciones como otros

¿Cuál será el próximo capítulo con Jeremy Peña? Lleno de logros en una campaña de novato como pocas en los registros del juego, especialmente por lo que hizo en la postemporada, todo indica que lo próximo que debe llenarse es su cuenta de banco.



A juzgar por comportamientos recientes en el negocio de las Grandes Ligas, el torpedero dominicano bien puede estar encaminado a una extensión contractual con Houston.



¿Lo harán los Astros? El tiempo dirá, pero la tendencia en las Mayores es no perder tiempo con esa clase de talentos.



Atlanta amarró a Ronald Acuña Jr. en 2019, la temporada siguiente de ser el Novato de la Liga Nacional, por 100 millones de dólares y ocho campañas. Los mismos Bravos han emulado este accionar con otros talentos como Austin Riley, Matt Olson, Ozzie Albies y el lanzador Spencer Strider.



San Diego le dio a Fernando Tatis Jr. 340 millones de dólares por 14 temporadas en 2021. Su debut fue en 2019 y había jugado poco en Grandes Ligas.



Washington hizo hasta lo imposible por quedarse con el jardinero criollo Juan Soto por más de una década. La operación no pudo completarse, pero las intenciones estuvieron siempre.



Seattle le dio a Julio Rodríguez, el seguro Novato del Año de esta campaña, una extensión que le garantiza al menos 209 millones de dólares por 12 estaciones. En un momento de la pasada temporada, Peña llevaba el carril de adentro para quedarse con el lauro al mejor jugador de primer año.



El contrato de Rodríguez con los Marineros, uno de los pocos que no incluye tantas ventajas para el equipo, bien puede convertirse en un parangón para otros fichajes de talentos jóvenes.

Peña, de 25 años, ha disparado 22 cuadrangulares en la serie regular con 20 dobles, 72 anotadas, 63 remolcadas y un promedio de bateo de .253, entre otros registros.



En la postemporada le prendió fuego al picheo contrario y fue clave también con su defensa para que los Astros ganaran el trofeo ante los Filis. Fue el Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y de la Serie Mundial, algo nunca antes visto por un novato en la misma campaña en ese circuito.



Bateó .400 en la Serie Mundial y el mundo se dio cuenta de que Houston tomó la decisión correcta al entregarle la posición seis. ¿Abrirán los Astros la cartera? Atentos, que se pone interesante.

Es un talento que ha mostrado buen manejo

Además de su capacidad para el béisbol, una defensa que le permitió obtener el Guante de Oro en su primera contienda, poder en el madero y calidad en los momentos apremiantes, Peña ha demostrado que sabe manejarse ante las cámaras y eso también le agrega valor. Puede dar entrevistas en inglés y español, lo que le permite llegar a mayores audiencias y, por ende, le confiere nivel de un producto más terminado. En estos tiempos, probablemente más que en otros, se toma mucho en cuenta la preparación de un jugador. Lo esencial son sus números en el terreno, pero nunca sobra desenvolverse con propiedad y comportarse como un modelo a seguir.