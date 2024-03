Shohei Ohtani, que leyó intermitentemente notas durante casi 12 minutos en una sala de entrevistas repleta de los Dodgers, dijo que nunca ha apostado en deportes y no le dio instrucciones a su ahora exintérprete, Ippei Mizuhara, para transferir dinero de su cuenta para pagarle a una supuesta casa ilegal de apuestas.



Mizuhara “nos ha estado robando dinero y ha dicho mentiras”, dijo Ohtani mientras hablaba a través de su nuevo intérprete, Will Ireton, exgerente de operaciones de rendimiento de los Dodgers. “A nivel personal”, dijo Ohtani, “estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto”.



Ohtani, para hablar con más de 70 miembros de los medios, tenía notas preparadas en japonés dentro de una carpeta negra que estaba abierta frente a él, pero que solo leía ocasionalmente. No respondió preguntas de seguimiento. No se permitieron cámaras, pero los comentarios de Ohtani se transmitieron por MLB Network y la estación insignia de los Dodgers, SportsNet LA.



Varios miembros clave de los Dodgers -incluido el director ejecutivo Stan Kasten, el director de marketing Lon Rosen, el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman, el gerente general Brandon Gomes, el mánager Dave Roberts y el lanzador de relevo Joe Kelly- estuvieron presentes mientras Ohtani hablaba. “Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre”, dijo Ohtani a través de su nuevo intérprete. “Nunca he acudido a una casa de apuestas para apostar en deportes. Hasta hace un par de días no sabía que esto estaba pasando”.



Mizuhara fue despedido por los Dodgers el miércoles a raíz de investigaciones de los medios sobre al menos 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta bancaria de Ohtani, a una operación de apuestas en el sur de California que está bajo investigación federal.

Jugador japonés fue víctima de robo masivo

El grupo de Ohtani inicialmente dijo que Shohei transfirió los fondos para cubrir la deuda de Mizuhara y presentó a Mizuhara para una entrevista con ESPN, durante la cual expuso el proceso en detalle. Al día siguiente, una declaración de Berk Brettler LLP, el bufete de abogados que representa a Ohtani, dijo en cambio que la estrella “ha sido víctima de un robo masivo”.