Paul Skenes abanicó a 11 en poco más de seis entradas de su segunda apertura en las Grandes Ligas, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 9-3 a los Cachorros Chicago.



Skenes solamente permitió que un jugador se embasara, con un pasaporte a Michael Busch en cuenta llena. Después de superar los nervios de su debut contra los Cubs el fin de semana pasado, lució mucho más cómodo en una agradable jornada en el Wrigley Field. Skenes (1-0), quien cumplirá 22 años el 29 de mayo, ponchó a los primeros siete bateadores que enfrentó, incluidos los tres primeros con lanzamientos de al menos 100 mph. Abanicó a Mike Tauchman con una recta de 100 mph en su 100mo y último fogonazo, su 12mo en alcanzar el triple dígito.



La primera selección del draft amateur de 2023, se convirtió en el tercer novato con siete ponches para comenzar un partido, uniéndose a Jacob deGrom, quien lo hizo el 15 de septiembre de 2014, y a Jim Deshaies, el 23 de septiembre de 1986. También logró ser el primer novato con una salida de al menos seis entradas sin imparables y más de 10 ponches desde que Chris Heston lanzó sin hit por San Francisco Giants ante los New York Mets en 2015.



Andrew McCutchen y Jared Triolo batearon de jonrón para Pittsburgh. Triolo y el cubano Yasmani Grandal aportaron dos imparables y tres remolcadas cada uno. Chicago terminó con cuatro hits en su cuarta derrota en cinco partidos.



Soto está abierto a negociar



Juan Soto se ha adaptado muy bien a los New York Yankees, maravillado ante el alcance y la intensidad de la base de fanáticos, saborea la rica cultura en la Gran Manzana y, por supuesto, batea en una alineación cargada justo en frente de Aaron Judge. Tendrá que tomar una decisión más temprano que tarde sobre si regresar o no, porque será por primera vez agente libre en el otoño. Pero tal vez no llegue al mercado abierto. Soto dijo el jueves que daría su autorización a las negociaciones contractuales durante la temporada si los Yankees quieren acercarse a su agente, Scott Boras, y se ponga sobre la mesa un contrato a largo plazo. El propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, le dijo a YES Network que el equipo que consideraría esa estrategia para el tres veces All-Star y cuatro veces Silver Slugger, que todavía tiene solo 25 años. “Nos gustaría verlo aquí por el resto de su carrera. No creo que haya ninguna duda al respecto. Su agente, Scott, no tiende a hacer acuerdos a mitad de temporada. Yo tampoco. Creo que puede ser una distracción”, dijo Steinbrenner en la entrevista. “Pero como dije en los entrenamientos de primavera… esta es una situación única y un jugador muy singular, así que no me sorprendería si hubiera una conversación o dos posiblemente durante el transcurso de una temporada. Creo que vale la pena hacerl en algún momento.” Soto batea .302 con 9 jonrones, 34 carreras impulsadas y OPS de .920 en 45 juegos. Firmó un contrato de un año y 31 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial después de que San Diego Padres lo enviara a él y al jardinero Trent Grisham a Nueva York.