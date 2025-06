En otros encuentros de la jornada de ayer, Ramírez, Machado y Ozuna también conectaron de cuadrangular

Francisco Lindor volvió a conectar un jonrón en una victoria y Clay Holmes lanzó siete entradas, la mayor cantidad en su carrera, en la victoria del domingo 5-3 de los Mets de Nueva York ante los Rockies de Colorado para barrer la serie de tres juegos.



Pete Alonso conectó un jonrón de tres carreras y Juan Soto también se fue profundo para que los Mets ganaran por séptima vez en ocho juegos y con lo que concluyeron una estadía en casa de 7-2. Con este resultado recuperaron la posesión exclusiva del primer lugar en la División Este de la Liga Nacional, un juego por delante de Filis de Filadelfia.



Los Rockies perdieron su octavo juego consecutivo y tienen marca de 9-50, el peor récord después de 59 juegos para cualquier equipo de las Grandes Ligas en la era moderna (desde 1901).



Han perdido 10 de 20 series por barrida y empataron con la mayor cantidad de barridas en 20 series con los Mets de 1962, los Cerveceros de Milwaukee de 1970 y los Atléticos de Oakland de 1994.



Alonso conectó un jonrón en la cuarta antes de que Lindor desempatara el juego en la entrada siguiente. Los Mets han ganado los últimos 26 juegos en los que Lindor ha conectado un jonrón, la segunda racha más larga en la historia de las Grandes Lias detrás de los 29 juegos lograda por Carl Furillo y los Dodgers de Brooklyn de 1951-53. Soto conectó en la octava para poner el marcador 5-3 arriba.

Cleveland se impuso



El dominicano José Ramírez conectó un jonrón durante una entrada de tres carreras en el cuarto inning, Gavin Williams permitió solo un hit en seis entradas y dos tercios y los Guardianes de Cleveland derrotaron 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles. Ramírez amplió la ventaja de Cleveland a 2-0 cuando conectó un slider del abridor de los Angelinos, Jack Kochanowicz (3-7), y lo envió a las gradas para su undécimo jonrón, liderando al equipo al inicio del cuarto inning.



Nolan Jones añadió un sencillo de dos carreras con las bases llenas para las otras carreras en la entrada, y los Guardianes ganaron dos de los tres juegos en la serie del fin de semana.



Williams (5-3) llevó un juego sin hit más allá de la quinta entrada hasta que Zach Neto conectó un sencillo al jardín derecho en el sexto inning. Williams terminó permitiendo dos carreras no merecidas con dos bases por bolas y seis ponches.



Fue la primera vez en 44 aperturas en las Grandes Ligas que el derecho de 25 años no permitió un hit en cinco entradas.



Boston superó a Atlanta



Trevor Story conectó un doble de tres carreras en la primera entrada y Garrett Crochet ponchó a 12 en siete entradas permitiendo solo una carrera, llevando a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 3-1 sobre los Bravos de Atlanta.



Crochet (5-4) ha lanzado al menos cinco entradas en sus 13 aperturas esta temporada con ocho salidas de calidad. El zurdo de 25 años tiene una racha de 13 salidas con al menos cinco entradas lanzadas. Eso supera su mejor racha personal de 12 consecutivas desde el 29 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.



Crochet está empatado con MacKenzie Gore, de Nacionales de Washington, en el liderato de ponches de Grandes Ligas esta temporada con 101.



Aroldis Chapman consiguió su noveno salvamento para los Braves. Marcell Ozuna fue responsable de la única carrera de Atlanta con un jonrón solitario, su décimo de la temporada, en la parte baja de la primera entrada.



Elder (2-3) permitió seis hits y tres carreras limpias, con cuatro ponches y tres bases por bolas en cinco entradas y un tercio.



San Diego superó a Pittsburgh



El dominicano Manny Machado conectó un jonrón en la primera entrada y un elevado de sacrificio que puso a su equipo por delante en una séptima entrada de cuatro carreras para los Padres de San Diego, quienes remontaron 6-4 ante los Piratas de Pittsburgh para ganar dos de los tres juegos de su serie.



Andrew McCutchen conectó un cuadrangular de dos carreras para empatar a Roberto Clemente en el tercer lugar de la lista de carreras de Pittsburgh con 240 jonrones. Fue el segundo jonrón en dos juegos y el quinto de la temporada para el veterano de 38 años McCutchen, quien está en su temporada 17 en las grandes ligas y la 12 con Pittsburgh en dos períodos. El batazo contra el dominicano Randy Vásquez con un out en la tercera entrada le dio a los Piratas una ventaja de 2-1. El jonrón de Machado contra el abridor Andrew Heaney fue su séptimo.