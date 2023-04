Los Rays de Tampa Bay hilvanaron su duodécima victoria en el comienzo de la temporada, para colocarse a una del récord de las mayores, al imponerse 9-7 sobre los Medias Rojas de Boston, con un jonrón de tres carreras de Randy Arozarena.



Desde 1901, los Cerveceros de Milwaukee de 1987 y los Bravos de Atlanta de 1982 abrieron sus campañas con fojas de 13-0, con lo que comparten la marca del mejor inicio en la historia.



La racha de 12 triunfos de Tampa Bay ha igualado el récord del club, impuesto en junio de 2004.



Taj Bradley (1-0) ganó en su debut dentro de las mayores por los Rays. El derecho de 22 años, convocado de la sucursal de la Triple A en Durham cuando Zach Eflin ingresó en la lista de los lesionados, toleró tres carreras y recetó ocho ponches en cinco entradas.



El mexicano Arozarena puso el 3-0 en la pizarra por medio de un jonrón al jardín contrario ante Chris Sale (1-1) en el primer acto. Tampa Bay lidera las Grandes Ligas con 13 vuelacercas y ha superado en carreras a los oponentes por 92-27.



El dominicano Rafael Devers, que no había pegado hit en 10 turnos y se había ponchado seis veces en la serie, acercó a Boston a 8-7 por medio de un cuadrangular de tres carreras frente a Colin Poche en la séptima entrada.



Los Yankees se imponen



Oswaldo Cabrera rompió el empate con un doble de dos carreras en el noveno inning ante el relevista Emmanuel Clase y los Yankees de Nueva York resistieron para vencer 4-3 a los Guardianes de Cleveland. El batazo del venezolano Cabrera por el jardín derecho ante el dominicano Clase (1-1) permitió anotar a Giancarlo Stanton, quien se había embasado mediante un sencillo al cuadro interior con un out y llegó a segunda tras un mal tiro del torpedero Amed Rosario.



El cerrador de los Yankees, Clay Holmes, llenó las bases en el noveno con un pelotazo y dos boletos, pero ponchó a Rosario para el último out y su cuarto salvado. El dominicano Wandy Peralta (1-0) no permitió hits en el octavo para acreditarse la victoria.



Franchy Cordero jonroneó otra vez por los Yankees. El cuarto cuadrangular del dominicano en la campaña empató el juego 3-3 en el séptimo.