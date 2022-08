El paracorto de San Diego fue suspendido por 80 juegos al dar positivo a Clostebol. Se perderá la suma de US$2,812,529 MM

La estrella de los Padres de San Diego Fernando Tatis III fue suspendido por 80 juegos al dar un resultado positivo para Clostebol, una sustancia para mejorar el rendimiento en violación a la política antidopaje de Major League Baseball.



La suspensión de Tatis III entra en vigencia de inmediato, y abarca lo que resta de la temporada actual y parte del inicio de la temporada siguiente, lo que le restringe de participar en la postemporada.



Tatis III pasó a formar parte de un amplio listado de dominicanos que han sido suspendidos por la MLB tras dar positivos al uso de sustancias prohibidas, entre los que se citan Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Edison Vólquez, Bartolo Colón, Melky Cabrera, Nelson Cruz, Miguel Tejada, Ervin Santana, Starling Marte, Jorge Bonifacio, Jorge Polanco, Frankie Montás, Ramón Laureano, Michael Pineda y Robinson Canó. “Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña (infección de la piel) que contenía Clostebol”, dijo Tatis a través de un comunicado vía el Sindicato de Peloteros de la MLB. “Debería haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que tomé. No lo hice”.



“Quiero disculparme con Peter (Seidler), AJ (Preller), toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todas partes por mi error. No tengo excusa para mi error y nunca haría nada para hacer trampa o faltarle el respeto a este juego que amo. He realizado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera profesional, incluso el 29 de marzo de 2022, todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba”.



Tatis, de 23 años, es una de las mayores estrellas de las Grandes Ligas, a la vez es figura central de múltiples campañas de publicidad y está en la segunda temporada de un contrato de 14 años y 340 millones de dólares.



Lo que dejará de percibir



El sueldo de este año es de cinco millones, 714,286 dólares. Ahora que se perderá los 47 partidos que le restan en el calendario de serie regular a los Padres, el nativo de San Pedro de Macorís dejará de percibir la suma de 1,443,887 dólares.



En tanto, para el 2023 su sueldo era de US$7,714,285 millones, pero sumado los últimos 33 juegos de su suspensión, se le reducirá el monto de 1,368,642 dólares. En total, la expulsión de 80 juegos es equivalente a 2,812,529 dólares.



“Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo. Después de apelar inicialmente la suspensión, me di cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por esa razón me He decidido comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. Espero reunirme con mis compañeros en el campo en 2023”.



El campocorto dominicano estuvo actualmente en una asignación de rehabilitación de ligas menores después de perderse los primeros cuatro meses de la temporada con una muñeca izquierda rota. “Nos sorprendió y nos decepcionó mucho saber hoy que Fernando Tatis Jr. dio positivo a una sustancia para mejorar el rendimiento en violación del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de las Grandes Ligas y como consecuencia recibió una suspensión de 80 juegos sin disfrute de salario”, dijeron los Padres en un comunicado ayer. “Apoyamos totalmente el Programa y tenemos la esperanza de que Fernando aprenda de esta experiencia”.



La cara de San Diego



Después de emerger como una estrella en su temporada de novato a los 20 años, Tatis III, un torpedero de 6 pies 3 pulgadas y 220 libras, cuyo poder, velocidad y afición por lo espectacular le ganaron legiones de fanáticos, terminó cuarto en la votación de MVP de la Nacional en 2020.



El año pasado, fue aún mejor, firmó un contrato récord, terminó tercero en la votación de MVP y se consolidó como uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. Los Padres colapsaron en la recta final, pero tenían grandes esperanzas para 2022 después de contratar a Bob Melvin como su nuevo dirigente. Durante el paro laboral que retrasó el entrenamiento primaveral, Tatis se fracturó la muñeca en un accidente de motocicleta que requirió cirugía.



San Diego prometió tomar su rehabilitación con calma y anticipaban una buena campaña con una alineación con Tatis de primer bate, la nueva adquisición Juan Soto bateando segundo y el tercera base Manny Machado de tercer bate.



El contrato de Tatis III permanece totalmente garantizado durante las próximas doce temporadas, durante las cuales se le deben 324 millones de dólares. Tatis tiene una cláusula completa de no intercambio hasta 2028. En 273 juegos de carrera, Tatis está bateando .292/.369/.569 con 81 jonrones, 192 carreras impulsadas y 52 bases robadas.