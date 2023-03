En los primeros juegos en los que ha visto acción, Fernando ha recibido elogios por parte de los Padres

Tras bastidores, el dominicano Fernando Tatis Jr. ha recibido halagos por su trabajo en el jardín derecho durante esta primavera. La directiva de los Padres está ansiosa por ver cómo va a quedar el producto final: Tatis, con su poderoso brazo, velocidad élite y facilidad para hacer jugadas espectaculares, como un pulido patrullero. Hasta ahora, la transición ha sido buena.



“Aparte de lo de hoy”, dijo Tatis entre risas, luego de salir del juego de los Padres en la Liga del Cactus ante los Marineros el jueves por la tarde.



Ciertamente, el debut de Tatis en el prado derecho tuvo un desafortunado episodio. Tras concretar una jugada fácil, su segunda oportunidad fue un poco más compleja.



Tatis corrió hacia su derecha, cubriendo con problemas la ruta de un elevado conectado por su compatriota Teóscar Hernández. Tatis no pudo recuperarse a tiempo y la bola rebotó con su guante.



“Me sentí bien”, dijo Tatis. “Pero al final, no pude ajustar mi guante en el último segundo”.



Al final, para eso son estos partidos. Tatis no es elegible para regresar a la acción de temporada regular sino hasta el 20 de abril, mientras termina de cumplir una suspensión por haber utilizado sustancias prohibidas. Entonces, tiene un mes y medio más para continuar practicando en los jardines.



En el 2021, cuando Tatis defendió las praderas durante algunos partidos tras regresar de múltiples lesiones en el hombro, no tuvo la oportunidad de practicar de esta manera.



“Va a haber jugadas así para él”, comentó el mánager de los Padres, Bob Melvin. “Le dije que habrá ocasiones en las que se sentirá frustrado. Pero al día siguiente, probablemente haga un par de jugadas que nadie más pueda hacer. Esas son las cosas que tendrá que aprender mientras esté ahí afuera”.



Para ser justo con Tatis, el dominicano estuvo a pulgadas de retirar a Hernández con un tiro a la intermedia. Su poderoso brazo quizás sea la herramienta que más desean ver los Padres de Tatis en el jardín derecho. Fue el principal factor para que el equipo moviera al quisqueyano Juan José Soto del bosque derecho al izquierdo.



Es posible que Tatis practique en el jardín central más adelante en la pretemporada. Pero los Padres han querido que Tatis se enfoque en una posición a la vez.



“Por ahora, sus herramientas se han visto bien en el bosque derecho”, dijo Melvin. “Especialmente con su brazo de lanzar; esa posición otorga la mayor cantidad de oportunidades para retirar a jugadores en segunda o tercera. Sé que está ansioso por exhibir su brazo”. Es correcto.



“No veo la hora de hacerlo. Definitivamente” confesó el cañonero. “Vengo trabajando mucho en eso y tengo el brazo para hacerlo. Se trata un poco más de puntería ahora”.

Una muestra de lo bien recuperado que está

En el partido del pasado martes ante los Gigantes de San Francisco, Tatis se estafó la intermedia con relativa facilidad, deslizándose con los pies (la opción que prefiere su club). Pero el impulso obligó a Tatis a pasarse de la base. Cuando se sujetó de la parte exterior de la almohadilla con la mano izquierda, fue una prueba inmediata al hombro izquierdo y muñeca izquierda; ambos fueron operados. “Se sintió bien salir a jugar. Se sintió maravilloso. Es parte de mi juego. Lo seguiré haciendo, y creamos una carrera así”, dijo.