En sus últimos cinco juegos ha pegado cinco jonrones, con 11 remolcadas, cinco anotadas y promedio de bateo de .563

Albert Pujols viene de coronar una noche grandiosa que lo acercó a tan solo ocho cuadrangulares para ingresar al selecto grupo del club de los 700 en la historia de las Grandes Ligas, evidenciando así el gran momento que vive en esta temporada.



Todo esto gracias al gran mes de agosto que el veterano de 42 años está registrando con los Cardenales de San Luis. Y ha quedado evidenciado en sus últimos cinco encuentros. En ese período, Pujols ha disparado cinco cuadrangulares: dos el pasado 14 del presente mes; un Grand Slam como emergente el jueves y otros dos el sábado en la noche, siendo cada uno de esos batazos piezas importantes en la racha de cinco triunfo que hilvanó el equipo de San Luis (no incluye el encuentro de ayer ante los Diamondbacks de Arizona) y que lo mantiene en la cima de la División Central de la Liga Nacional. Asimismo, ha disparado nueve imparables, con 11 carreras remolcadas, cinco anotadas y un promedio de bateo de .563.



En tanto, en lo que va de mes, Pujols ha conectado un total de 14 hits, con seis estacazos de cuatro esquinas, 13 carreras empujadas y un promedio con el madero de .452. Tras su actuación del pasado sábado, Albert manifestó que llegue o no a los 700 jonrones, este sería su última temporada en las Grandes Ligas.



“Como quiera me voy a retirar, sin importar si termino conectando 693, 696, 700, lo que sea”, declaró Pujols a Bob Nightengale del portal USA Today. “No me envuelvo en los numeritos. Si me dijeras 22 años atrás que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble”.



Barry Bonds encabeza el club de los 700 con 762 cuadrangulares, seguido de Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714). Con cuatro palos más igualaría con Alex Rodríguez, quien se retiró con 696 jonrones.



Con sus dos palos de cuatro esquinas, Pujols superó a Stan Musial como el segundo mejor de la historia en bases totales. Con su primer bambinazo, rebasó a Musial. Ahora tiene 6,143 bases totales, sólo detrás de las 6,856 de Hank Aaron. Asimismo, es el primer jugador en la historia de la MLB con cuatro hits y dos jonrones en el mismo juego a los 42 años o más.



Un peligro ante los zurdos



Un factor decisivo en el éxito que está registrando Pujols ha sido el promedio de bateo que presenta ante lanzadores zurdos y no contra derechos. El contraste es del “cielo a la tierra”. Ante serpentineros zurdos, Alberto batea .381 producto de 32 hits, incluido nueve jonrones, con 23 carreras remolcadas y un slugging de .774.



Contra derechos promedia .186 gracias a 21 inatrapables (cuatro cuadrangulares), 14 empujadas y .319 de slugging.



“Eso es producto de todo el trabajo duro que hago, día tras día”, dijo Pujols. “Nada me sorprende”.



Tras la pausa del Juego de Estrellas, Pujols, en 17 encuentros, ha pegado 21 hits, incluido siete vuelacercas, con 17 remolcadas, un promedio de bateo de .483, un slugging de .938 y un OPS (sumatoria del promedio de embasarse más slugging) de 1.429.