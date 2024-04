Vladimir Guerrero Jr. se embasó cuatro veces y tuvo dos carreras impulsadas, Yusei Kikuchi ganó por primera vez esta temporada y los Azulejos de Toronto vencieron anoche a los Yankees 5-4, y le propinaron a Nueva York su tercera derrota consecutiva.



Bo Bichette conectó un sencillo productor y Justin Turner agregó un elevado de sacrificio para que los Azulejos se convirtieran en el primer oponente en ganar una serie contra los Yankees este año. El equipo de Nueva York había ganado sus primeras cinco series por tercera vez en la historia de la franquicia, para igualar sus inicios de 1926 y 2010.



Guerrero se fue de 3-2 con dos bases por bolas y dos sencillos.



El jardinero izquierdo de los Azulejos, Davis Schneider, atrapó en picada un elevado de Anthony Rizzo para el último out de la sexta entrada de los Yankees, y dejó varado a un corredor en primera. A Rizzo se le negó nuevamente cuando Daulton Varsho hizo una atrapada en picada en una línea que se hundía hacia la izquierda al abrir el noveno.



Kikuchi (1-1) permitió una carrera y tres hits en seis entradas con una base por bolas y nueve ponches, igualando su máximo de la temporada.



Weathers ponchó a diez con Marlins



Ryan Weathers recetó 10 ponches, la mayor cifra en su carrera, antes de marcharse por calambres en la mano izquierda, durante el encuentro que los Marlins de Miami les ganaron 6-3 a los Gigantes de San Francisco. Weathers (2-1) toleró dos carreras y cinco hits en seis entradas. El zurdo calentó para la séptima, pero fue reemplazado por Burch Smith. Luis Arráez sumó dos inatrapables y una impulsada por los Marlins, quienes mejoraron a una foja de 4-14. Josh Bell consiguió también un par de hits y anotó una carrera.



Mets ganan cuarta serie en fila



El dominicano José Hernández incurrió en un balk que derivó en la carrera de la diferencia en el séptimo inning, Jeff McNeil añadió un doble remolcador y los Mets de Nueva York se impusieron 3-1 a los Piratas de Pittsburgh.



Joey Wendle ingresó desde la cueva y aportó un doble que igualó la pizarra en la séptima por Nueva York, que ha ganado nueve de 12 duelos tras comenzar la campaña con una foja de 0-5. Los Mets se han colocado así encima de la marca de ,500, algo que no conseguían desde principios de junio del año pasado.



Nueva York remontó para derrotar a los Piratas por segunda noche consecutiva. Ha ganado cuatro series seguidas, luego de perder sus primeras dos.



En la parte alta de la séptima entrada, Wendle reemplazó en la antesala a Brett Baty (aquejado por un problema de rigidez en el muslo izquierdo). Momentos después, conectó un doblete ante el dominicano Luis Ortiz (1-1). Ello empujó al boricua Francisco Lindor, quien gestionó un boleto de Ortiz con un out y avanzó a tercera con un potente sencillo de Pete Alonso al bosque central.