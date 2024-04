Bobby Witt Jr. acumuló cuatro hits, incluidos dos jonrones, y cinco carreras impulsadas, y los Reales de Kansas City sacaron provecho de un primer inning con nueve anotaciones para aplastar ayer por 13 a 3 a los Astros de Houston.



Kansas City barrió la serie de tres juegos y estiró a siete su racha de victorias. Los Reales completaron una tanda perfecta de siete encuentros en casa ante los Medias Blancas de Chicago y los Astros. El dominicano Yainer Díaz pegó su tercer jonrón para Houston.



Fue apenas la tercera vez en la historia de la franquicia que disputan al menos siete partidos en una tanda como locales sin perder. Las otras dos: siete juegos en 1988 y ocho juegos en 1985, el año en el que conquistaron su primera Serie Mundial. Brady Singer (2-0) permitió una carrera y cinco hits en cinco innings.Hunter Brown (0-2) cargó con la derrota al sacar apenas dos outs. Fue castigado con nueve carreras y 11 hits.



Mets propinan paliza a los Bravos



DJ Stewart sacudió un jonrón de dos carreras dentro del racimo de cuatro en el tercer inning y el emergente Tyrone Taylor conectó un grand slam en el noveno para coronar la paliza 16-4 que los Mets de Nueva York le propinaron a los Bravos de Atlanta.



El colombiano José Quintana (1-1) toleró tres carreras en 5 1/3 innings para acreditarse su primera victoria en el año.



Jeff McNeil produjo tres carreras con dos hits en el mejor juego de la campaña de los bates de Nueva York. Los Mets establecieron topes este año con carreras y 16 hits.



El jonrón de Stewart, para una ventaja 7-0, fue su segundo de la serie. El bateador designado no había conectado imparables esta campaña hasta que disparó un jonrón de dos anotaciones en la victoria 8-7 de los Mets al abrir la serie el lunes.Nueva York ganó dos de tres juegos en una serie abreviada por el mal tiempo y cuatro de seis partidos en una gira fuera de casa.



Oakland superó a Texas



JP Sears no permitió hits hasta el séptimo inning y se combinó con tres relevistas para un juego de un imparable, Seth Brown jonroneó para producir la única carrera de la tarde y los Atléticos de Oakland vencieron 1-0 a los Rangers de Texas.



Sears (1-1) expidió boletos al abrir el primero, segundo y quinto innings ante que Adolis García le rompió el intento del juego sin hits al pegar un sencillo con un out en el séptimo. El zurdo fue sacado tras realizar 88 lanzamientos. Ponchó a cinco, incluyendo tres veces a Corey Seager. Austin Adams y Luca Erceg no permitieron hits al relevar.