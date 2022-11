Yankees buscarían a Shohei Ohtani para reemplazar a Aaron Judge

Mientras toda la atención está puesta en la Serie Mundial de Béisbol 2022, la realidad es que New York Yankees se encuentra entre la espada y la pared. Principalmente por la situación con el jardinero Aaron Judge y su continuidad, o no, para la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB).

A sabiendas de que el millonario contrato que está buscando el máximo jonronero de la presente temporada, y hoy el agente libre más cotizado del mercado, se acerca a los $360 millones de dólares, en el Bronx quieren tenerlo de vuelta.

Pero si sucede lo contrario, es decir, que Judge finalmente deje los Yankees para MLB 2023, los mulos deberán buscar un refuerzo de primer nivel para reemplazarlo. En ese escenario es que aparece el nombre del japonés Shohei Ohtani.

Según ha dado a conocer Andy Martino, de la cadena SNY TV, los Bombarderos buscarán iniciar conversaciones con Los Angeles Angels para tener en sus filas al lanzador y bateador. Aunque no será tarea fácil.

Mets are already talking trades. Unfortunately for them, Yankees and a lot of other clubs, teams who’ve checked in on Ohtani say Angels have “no appetite” to discuss him at present.https://t.co/hqeL22l6IN