La política de los Yankees de Nueva York sobre el cuidado y el vello facial, un edicto singular vigente desde 1976, ha muerto.



En una declaración publicada el viernes, el propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, dijo que la organización permitirá “barbas bien cuidadas” con efecto inmediato. “En las últimas semanas he hablado con un gran número de exjugadores y actuales jugadores de los Yankees —de varias épocas— para conocer sus puntos de vista sobre nuestra antigua política de vello facial y aseo personal, y agradezco sus sinceros y variados comentarios”, dijo Steinbrenner en el comunicado.



“Estas conversaciones más recientes son una extensión del diálogo interno en curso que se remonta a varios años”.



“En última instancia, la decisión final depende de mí y, después de considerarlo detenidamente, modificaremos nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y personal uniformado tengan barbas bien cuidadas en el futuro. Es el momento adecuado para ir más allá de la familiar comodidad de nuestra antigua política.”



George Steinbrenner, el padre de Hal, implementó la regla hace casi 50 años, dejando a los jugadores la opción de estar bien afeitados o llevar bigote. Hal Steinbrenner se convirtió en presidente y propietario mayoritario de la franquicia en 2008, pero mantuvo la política.



La política fue fuertemente influenciada por el trasfondo militar de Steinbrenner, quien asistió a la Culver Military Academy en Indiana y sirvió como segundo teniente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Cuando Oscar Gamble llegó para su primer entrenamiento de primavera con los Yankees en 1976, no encontró un uniforme en su casillero. Le informaron que recibiría uno cuando recortara su afro de 10 pulgadas.



“No tengo nada en contra del cabello largo como tal”, dijo Steinbrenner a The New York Times en 1978. “Pero estoy tratando de inculcar un cierto sentido de orden y disciplina en el equipo, porque creo que la disciplina es importante en un atleta. Los jugadores pueden bromear sobre ello, siempre y cuando lo cumplan”.