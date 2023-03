Será el serpentinero señalado por el dirigente Linares para el partido programado para las 12 del mediodía



Cristian Javier está consciente de la responsabilidad que tiene de liderar la primera victoria del combinado dominicano en este Clásico Mundial de Béisbol. Sin presión y con entereza, Javier se prepara para encarar una novena centroamericana que debutó en esta justa internacional. “Tenemos que mantenernos positivos y no darle mente a lo que sucedió contra Venezuela. Estoy enfocado en mi responsabilidad contra Nicaragua”, expresó Cristian Javier, luego de la práctica de ayer del conjunto tricolor.



Javier, quien fue parte esencial en el campeonato de los Astros en 2022, está enfocado en mantener sus picheos en la zona y completar el mayor número de entradas posibles. El límite de lanzamientos en esta primera ronda es de 65. Javier tiene bola rápida, curva, slider y cambio de velocidad. “Me he preparado mentalmente para tener éxito contra Nicaragua”, indicó Javier. “Confiamos en que Cristian va a salir y hará el trabajo. Será él y sabemos el material que tiene”, manifestó el dirigente Rodney Linares. De su lado, el coach de picheo, Wellington Cepeda, dijo que no hay pánico en el conjunto quisqueyano y que se realizarán los ajustes necesarios contra el equipo nicaragüense.



“Sabemos la misión que tenemos. Aquí no hay pánico. Más allá de la derrota, nuestro equipo se mantiene unido y positivo. Sabemos el potencial de Cristian. Además de que el picheo estará descansado y contamos con jugadores como César Valdez y Luis Ortiz que nos pueden brindar múltiples entradas, en caso de que sea necesario”, dijo Cepeda. La República Dominicana, que se encuentra en el grupo D en esta quinta edición del Clásico Mundial, se enfrenta hoy a la selección de Nicaragua a las 12 del mediodía. Tiene marca de 0-1 tras su derrota del sábado contra Venezuela.



Cruz, confiado con el equipo



La derrota ante Venezuela es aprendizaje y motivación a la vez para el país. “Tenemos que aprender sobre lo que sucedió, de las derrotas se aprende, también de las victorias, pero nosotros estamos confiados en el equipo que tenemos y vamos a hacer lo que sabemos en el terreno y es jugar buen béisbol”, dijo Nelson Cruz.



El rival de la fecha no es tan conocido a este nivel, de hecho hace su debut en el Clásico Mundial, pero Cruz y Linares se encargarán de que la información necesaria llegue esta noche a los integrantes del conjunto. Nelson reconoció que algunos de los jugadores estaban un poco ansiosos en la jornada inaugural. De todas formas, solo queda pensar hacia adelante. “Estamos positivos todos. En la práctica el ambiente fue bueno y tenemos que pensar juego a juego y demostrar de qué estamos hechos los dominicanos. A nuestra gente que nos siga apoyando, necesitamos su apoyo. Once millones (de personas) por una misma causa, el campeonato”, dijo el gerente.



Cuba e Italia avanzan a la siguiente ronda



Después de que cada uno de los cinco equipos del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol terminaran empatados, las selecciones de Cuba e Italia clasificaron a la siguiente ronda. Cuba ganó el grupo basado en los desempates y se medirá al segundo del Grupo B en los cuartos de final (por ahora sería Australia). Italia avanza como el segundo del grupo — amarrando su cupo a la segunda fase con una gran victoria por 7-1 sobre Países Bajos en su último encuentro — y se medirá en los cuartos de final a Japón, que fue el líder del Grupo B.